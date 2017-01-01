Цена на газ в Украине выше рыночной - Коболев
С апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом в четврег, 14 марта, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.
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С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.
"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.
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Глава Нафтогаза предложил Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения.
Ранее сообщалось, что по заявлению главы нафтогаз Андрея Коболева, снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.
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