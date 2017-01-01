Цена на газ в Украине выше рыночной - Коболев

Еще десять дней назад глава Нафтогаза заявлял о невозможности снизить цены на газ, а теперь говорит, что возможность появилась.

С апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом в четврег, 14 марта, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

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Он сообщил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО.

С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.

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Глава Нафтогаза предложил Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения.

Он отметил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.

Ранее сообщалось, что по заявлению главы нафтогаз Андрея Коболева, снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.