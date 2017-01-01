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Два топ-менеджера ушли в отставку после сбоя в работе Facebook

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Крис Кокс и Крис Дэниелс уволились после произошедшего 13 марта серьезного сбоя в работе приложений Facebook.
Исполнительный директор Facebook Крис Кокс уходит из компании
Исполнительный директор Facebook Крис Кокс уходит из компании
facebook.com/chris.cox
Один из ключевых исполнительных директоров Facebook Крис Кокс и вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс уходят в отставку. 

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"С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее", – написал Кокс на своей странице в социальной сети.

Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность руководителю Марку Цукербергу.
 
Также свой пост об увольнении оставил Крис Дэниелс, который отвечает за мессенджер WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч. В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс грн.

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Теги: Facebook, соцсети, увольнение, сбой
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