Два топ-менеджера ушли в отставку после сбоя в работе Facebook

Крис Кокс и Крис Дэниелс уволились после произошедшего 13 марта серьезного сбоя в работе приложений Facebook.

Один из ключевых исполнительных директоров Facebook Крис Кокс и вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс уходят в отставку. Читай также: Зарплаты менеджмента Нафтогаза завышены в 3-4 раза - Гройсман



"С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее", – написал Кокс на своей странице в социальной сети.



Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность руководителю Марку Цукербергу.

Также свой пост об увольнении оставил Крис Дэниелс, который отвечает за мессенджер WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч. В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс грн.