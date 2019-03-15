Зарплата главы Укравтодора оказалась больше, чем у польского премьера
Журналисты польского издания dorzeczy со ссылкой на "Super Express" выяснили, что Славомир Новак во время работы польским министром зарабатывал 162 тыс злотых, на данный момент в Украине получает 238 тыс злотых на посту и.о. главы Укравтодора, передает Страна.
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Отмечается, что в 2016 году Славомир Новак принял гражданство Украины и стал главой Укравтодора, украинского аналога "Главного управления национальных дорог и автомагистралей" Польши (GDDiKA).
Так, журналисты подсчитали, что в 2018 году Новак получал в среднем 19 тыс злотых (при зарплате 238 тыс злотых), однако ранее объявленная им зарплата была 25 000 злотых.
В польском издании отмечается, что средняя зарплата в Украине составляет 900 злотых, поэтому деньги, которые получает бывший польский министр, являются фантастическими для рядового гражданина.
Также журналисты отметили, что Новак зарабатывает в Украине больше, чем даже премьер-министр Польши, который ежемесячно получает 16,5 тысячи злотых.
Ранее сообщалось, какую зарплату получили головы антикоррупционных ведомств в феврале. Больше всех получил Назар Холодницкий – его зарплата составила 179,8 тыс грн.
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