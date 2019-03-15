Зарплата главы Укравтодора оказалась больше, чем у польского премьера

В Польше удивились зарплате Славомира Новака в Украине, который будучи министром в Польше зарабатывал меньше.

Славомир Новак в Украине получает 238 тыс злотых на посту и.о. главы Укравтодора Facebook.com

Журналисты польского издания dorzeczy со ссылкой на "Super Express" выяснили, что Славомир Новак во время работы польским министром зарабатывал 162 тыс злотых, на данный момент в Украине получает 238 тыс злотых на посту и.о. главы Укравтодора, передает Страна.

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Отмечается, что в 2016 году Славомир Новак принял гражданство Украины и стал главой Укравтодора, украинского аналога "Главного управления национальных дорог и автомагистралей" Польши (GDDiKA).

Так, журналисты подсчитали, что в 2018 году Новак получал в среднем 19 тыс злотых (при зарплате 238 тыс злотых), однако ранее объявленная им зарплата была 25 000 злотых.

В польском издании отмечается, что средняя зарплата в Украине составляет 900 злотых, поэтому деньги, которые получает бывший польский министр, являются фантастическими для рядового гражданина.

Также журналисты отметили, что Новак зарабатывает в Украине больше, чем даже премьер-министр Польши, который ежемесячно получает 16,5 тысячи злотых.

Ранее сообщалось, какую зарплату получили головы антикоррупционных ведомств в феврале. Больше всех получил Назар Холодницкий – его зарплата составила 179,8 тыс грн.