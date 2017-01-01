Бизнес задекларировал 9,5 трлн грн доходов - ГФС

За прошлый год доходы налогоплательщиков выросли на 1,3 триллиона гривен, подсчитали фискалы.

За 2018 год налогоплательщики задекларировали 9,5 трлн грн доходов, что на 1,3 трлн грн больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы в пятницу, 15 марта.

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“При этом по Украине наблюдается адекватный темп роста налога (на доходы) при росте доходов. Так, при темпе роста доходов в 116,2% темпы роста налога составляют 117%“, – говорится в сообщении.

По результатам 2018 года налогоплательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль, что на 14,2 млрд грн, или 17%, превышает аналогичный показатель за 2017 год.

В то же время, по итогам четвертого квартала 2018 года ведомство начислило 30 млрд грн налога на прибыль (без Нафтогаза Украины), что на 18% превысило сумму начислений за аналогичный период 2017 года.

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При этом компании, которые обслуживаются в Офисе крупнейших налогоплательщиков, задекларировали к уплате 63,7% общей суммы налога на прибыль - почти 20,8 млрд грн, в главном управлении Киева - 15,2%, или почти 5 млрд грн, отметила ГФС.

При этом доходы крупных предприятий составили 5,39 триллионов гривен, что на 15,3% (714 млрд грн) больше, чем за 2017 год.

Ранее сообщалось, что в Украине резко выросли доходы крупного бизнеса. В прошлом году доходы крупных предприятий Украины выросли на 15% и достигли 5,39 триллионов гривен.