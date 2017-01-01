Бизнес задекларировал 9,5 трлн грн доходов - ГФС
За 2018 год налогоплательщики задекларировали 9,5 трлн грн доходов, что на 1,3 трлн грн больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы в пятницу, 15 марта.
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По результатам 2018 года налогоплательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль, что на 14,2 млрд грн, или 17%, превышает аналогичный показатель за 2017 год.
В то же время, по итогам четвертого квартала 2018 года ведомство начислило 30 млрд грн налога на прибыль (без Нафтогаза Украины), что на 18% превысило сумму начислений за аналогичный период 2017 года.
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При этом компании, которые обслуживаются в Офисе крупнейших налогоплательщиков, задекларировали к уплате 63,7% общей суммы налога на прибыль - почти 20,8 млрд грн, в главном управлении Киева - 15,2%, или почти 5 млрд грн, отметила ГФС.
При этом доходы крупных предприятий составили 5,39 триллионов гривен, что на 15,3% (714 млрд грн) больше, чем за 2017 год.
Ранее сообщалось, что в Украине резко выросли доходы крупного бизнеса. В прошлом году доходы крупных предприятий Украины выросли на 15% и достигли 5,39 триллионов гривен.
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