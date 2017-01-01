Работа с перспективой: Куда студентам устроиться летом - инфографика

Среди всех вакансий - 63% с неполной занятостью, а в 74% объявлений студентам предлагают постоянную работу.

Молодежь активно реагирует на предложения, в описании которых упоминается удаленная работа, работа за компьютером, ежедневная оплата depositphotos.com

Накануне летних каникул аналитики платформы OLX выяснили, какую работу готовы предложить молодым соискателям. Среди всех вакансий - 63% с неполной занятостью, а в 74% объявлений студентам предлагают постоянную работу.

Читай также: Кто, где и сколько может заработать летом в Украине

Наибольшее количество предложений для начала карьеры или подработки - в Киевской области, а самыми популярными вариантами среди студентов стали работа на дому и грузчиками.

Сезон отпусков - хорошая возможность для работодателей привлечь молодые кадры с последующей перспективой на сотрудничество.

По данным платформы OLX, компании охотнее ищут молодых сотрудников на постоянную работу, чем на временную. Такая тенденция указывает на желание работодателей учить и растить студентов, выстраивать с ними длительные отношения, чтобы к началу осени иметь в штате уже опытных специалистов.

Читай также: Кому найти работу легче всего: ТОП-5 вакансий

В более чем половине вакансий студентам предлагают неполную занятость, гибкий график, что позволяет молодежи совмещать работу с летними вечеринками, путешествиями и активным отдыхом.

В Киевской области сосредоточено наибольшее количество вакансий для студентов - 39% от всех объявлений в категории "начало карьеры и студенты" на платформе OLX Работа. Высокие шансы также найти работу в Днепропетровской и Харьковской областях. А вот студентам, проживающим в западных регионах, нужно приложить усилия, чтобы найти работу. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и на Волыни наименьшее количество вакансий для студентов.

Топ-5 областей по количеству вакансий для студентов:

Читай также: "Оклад 140 тысяч": ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий мая

Киевская - 39% Днепропетровская - 9% Харьковская - 9% Одесская - 6% Львовская- 4%

Молодежь активно реагирует на предложения, в описании которых упоминается удаленная работа, работа за компьютером, ежедневная оплата. Такие объявления получают наибольшее количество ответов, а работодатели предлагают за этот вид деятельности от 200 до 800 грн в день.

Читай также: Студентам в Украине значительно повысят стоимость платного обучения

Занятость связана с физическим трудом также оказалась в рейтинге популярных вакансий среди студентов - чаще отзывались на объявление по поиску грузчиков, курьеров, расклейщиков объявлений. В зависимости от количества рабочих часов зарплата курьеров и грузчиков может составить от 200 до 1000 грн.

Какую работу предлагают украинским студентам olx

Ранее сообщалось, что за студентов из других стран ВУЗы платят посредникам по 11 тыс грн. Украинские ВУЗы готовы платить посредникам за привлечение студентов из Азии и Африки.