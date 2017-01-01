Как сказать "нет" начальнику, не боясь обидеть

Специалисты поделились шестью советами о том, как правильно отказать важному человеку.

Не уметь отказывать другу, коллеге или жене – еще пол беды. Но как отказать начальнику, особенно, если вы хотите показать свой энтузиазм и желание работать, однако уже завалены делами и задачами. Work.ua дал 6 дельных советов, о том как не стать жертвой начальника и научиться отказывать.

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Не стоит сразу же в новой компании показывать свой интерес и чрезмерное рвение к работе. Главное не создать привычку у начальника о том, что вы – трудоголик. Но если так уже произошло и к вам бегут всегда и с заданиями, которые выходят за рамки обязанностей, не отчаивайтесь. Все можно еще изменить.

Просто скажите "нет"

Постоянное согласие легко разрушит и репутацию, и карьеру, потому что сотрудник через множество обязанностей не сможет качественно и в срок выполнить основную работу и потеряет доверие.

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Прямолинейное "нет" можно заменить более мягкой фразой: "Если вы не против, я откажусь".

Иллюзия согласия

Настоящие дипломаты никогда не говорят "нет". Отказ может быть замаскирована под согласие. Например: "Да, я с удовольствием возьмусь за эту работу, но через текущую занятость сделать это могу только на следующей неделе". А там глядишь и потребность в вашей помощи отпадет.

Возьмите время для обдумывания

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Далеко не каждый человек в условиях форс-мажора умеет оперативно взвешивать все "за" и "против" и принимать продуманные решения. Если вы из таких то, чтобы не выжечь "нет", о котором вы вскоре можете пожалеть, скажите: "Я не хотел бы вас подвести. Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, мне надо еще раз пересмотреть свои планы".

Аргументируйте

Фраза "Нет, потому что я занят" звучит неубедительно, и вдаваться в пространные объяснения, почему мы не можем выполнить просьбу начальника, тоже не стоит. Их редко кто слушает. Коротко заметьте, что очень хотели бы помочь, но сейчас заняты тем-то и тем-то.

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Иллюзия выбора

Еще лучше - предложите начальнику самому определить приоритеты. Когда вы уже работаете над множеством задач, а руководство хочет увеличить вам нагрузки еще больше, скажите: "Согласен. Я беру на себя ответственность за реализацию этого проекта. Но сейчас я уже работаю над А, Б, В и Г. Как вы считаете, какой из них я могу считать менее приоритетным?".

Материальный интерес

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Беспрестанно нагружая вас новыми задачами, с которыми вы, тем не менее, успешно справляетесь, начальник может просто не задумываться над тем, что вы делаете это за счет личного времени, здоровья и нервов. Поэтому обратите его внимание на этот факт и обсудите ситуацию и условия, на которых будете продолжать работу.

Следствием разговора, может быть взаимовыгодный компромисс: начальник не потеряет грамотного сотрудника, а сотрудник получит какие-то преимущества за сверхурочную работу, например прибавку к зарплате, отгулы, свободный график и тому подобное.

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И, конечно же, всегда стоит отказывать по ситуации, так как иногда небольшое задание может благотворительно повлиять на вашу карьеру. Также не стоит отказывать, если на кону работа компании – сорванные переговоры, проекты и так далее.

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