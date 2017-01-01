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ЗЕ-команда запустила "социальный лифт": Проект поиска кадров и инноваций

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Целью проекта является объединение квалифицированных специалистов и инноваций.
Команда Зеленского запустила новую платформу для объединения квалифицированных специалистов и инноваций
Команда Зеленского запустила новую платформу для объединения квалифицированных специалистов и инноваций
facebook.com/zekomandapl

Команда Зеленского сообщила на сайте проекта, что они запустили "Социальный лифт", направленный на объединение квалифицированных специалистов и инноваций, обеспечение позитивных изменений в Украине и ее социально-экономическое и культурное развитие. 

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"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие.

Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - говорится в сообщении.

Ожидается, что инновационная платформа LIFT поможет: 

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  • найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
  • рассказать идею, что решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
  • представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Ранее сообщалось о налогах ЗЕ-команды: что будут внедрять и как реализуют. Представитель команды Владимира Зеленского Данил Гетманцев озвучил направления реформирования налоговой системы.

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Теги: ЗЕ-команда, социальный лифт, квалифицированные специалисты, Владимир Зеленский, инновации в Украине
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