Тест: С легкостью ли вы отдадите деньги банку или сперва изучите услуги

Узнайте, информированный ли вы вкладчик или полагаетесь на интуицию.

В Украине очень важно проверять банк перед тем, как вкладывать в него деньги depositphotos.com

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Прежде, чем доверить свои деньги банку, нужно изучить текущую ситуацию и составить прогноз на будущее, в особенности это необходимо в нашей стране.

Ответив на несколько вопросов от Playbuzz.quiz, вы узнаете насколько хорошо вы ориентируетесь в рынке банковских услуг, или насколько хорошо развита ваша финансовая интуиция.

Ранее сообщалось, что банки Украины снизили депозитные ставки для доллара и евро. Ставки для всех валют, включая гривны, упали по итогам последней недели.