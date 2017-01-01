Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тест: С легкостью ли вы отдадите деньги банку или сперва изучите услуги

Спецтема: Тесты bigmir)net
Комментариев: 0
Узнайте, информированный ли вы вкладчик или полагаетесь на интуицию.
В Украине очень важно проверять банк перед тем, как вкладывать в него деньги
В Украине очень важно проверять банк перед тем, как вкладывать в него деньги
depositphotos.com

Читай также: ТОП-10 самых прибыльных банков в Украине по депозитам: Инфографика

Прежде, чем доверить свои деньги банку, нужно изучить текущую ситуацию и составить прогноз на будущее, в особенности это необходимо в нашей стране.

Ответив на несколько вопросов от Playbuzz.quiz, вы узнаете насколько хорошо вы ориентируетесь в рынке банковских услуг, или насколько хорошо развита ваша финансовая интуиция.

 

Ранее сообщалось, что банки Украины снизили депозитные ставки для доллара и евро. Ставки для всех валют, включая гривны, упали по итогам последней недели.

Поделись:
Теги: депозит в банке, тест, тестирование, тесты бигмир, депозиты, вклады, депозит, депозит в банке, украинские банки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь