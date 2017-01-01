Тест: Угадай стоимость дома по фото и описанию
Спецтема: Тесты bigmir)net
При совершении покупки недвижимости будет очень полезно уметь определять стоимость по внешнему виду.
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Для того, чтобы определять стоимость по внешнему виду дома, иногда нужны опыт и сообразительность, а иногда это вовсе не сложно. Однако, такое умение может пригодиться при совершении большой покупки.
Пройди тест от Bigmir)Net и узнай, сможешь ли ты угадать цену дома по фото и описанию.
Ранее сообщалось, что у Саакашвили есть собственный дом под Киевом. Экс-президент Грузии рассказал, что земельный участок под строительство дома приобрела его мать.
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