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Тест: Угадай стоимость дома по фото и описанию

Спецтема: Тесты bigmir)net
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При совершении покупки недвижимости будет очень полезно уметь определять стоимость по внешнему виду.
Пройди тест Bigmir)Net и узнай что-то новое о себе
Пройди тест Bigmir)Net и узнай что-то новое о себе
depositphotos.com

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Для того, чтобы определять стоимость по внешнему виду дома, иногда нужны опыт и сообразительность, а иногда это вовсе не сложно. Однако, такое умение может пригодиться при совершении большой покупки.

Пройди тест от Bigmir)Net и узнай, сможешь ли ты угадать цену дома по фото и описанию.

 

Ранее сообщалось, что у Саакашвили есть собственный дом под Киевом. Экс-президент Грузии рассказал, что земельный участок под строительство дома приобрела его мать.

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