Фейковые вакансии не являются вакансиями, предложенными недобросовестными работодателями.

Фейковыми вакансиями называют те предложения о работе, которых нет. В Украине насчитывают как минимум 12 видов фейковых вакансий, отмечают эксперты.

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Редакция Bigmir)Net пообщалась с HR-экспертом сайта rabota.ua Татьяной Пашкиной и разобралась в том, что такое фейковая вакансия, как с ее помощью могут обманывать, и возможно ли ее вовремя выявить.

Татьяна Пашкина отметила, что фейковой вакансией является та вакансия, которой нет.

“Например, компания хочет посмотреть рынок труда. Пришли к ним аналитики, говорят, что им платят мало денег. Они посмотрели рынок труда и оказалось, что по деньгам с аналитиками все хорошо. Остается вопрос, если эти уйдут, их удерживать или отпустить?

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Вывесили вакансию, посмотрели, кто на нее откликнулся. Рабочего места для этого человека нет, а желающие есть. Или нет. И тогда работодатель понимает, что ему проще этих “отмыть, чем новых наделать“, как говорится в известной поговорке“, - объясняет эксперт.

Также Татьяна рассказала, что с помощью фейковых вакансий могут привлекать хороших специалистов.

“Допустим, в компании есть настоящая вакансия торгового представителя, они вывешивают вакансию рангом выше, например, менеджера по региональным продажам. Люди откликаются, приходят на собеседование, а им говорят, что на регионального менеджера они не тянут, но вот торговым представителем предложить могут“, - поделилась Пашкина.

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Татьяна Пашкина отметила, что такие вакансии на рынке труда все еще встречаются и среди них есть, как добросовестные, так и нет. Фейковые вакансии также могут использовать в мошеннических целях.

Как на рынке труда в Украине

HR-эксперт отметила, что на рынке труда в Украине как правило больше недобросовестных работодателей, чем фейковых вакансий. То есть, недобросовестная выплата зарплаты, неоплачиваемые стажировки, и прочее.

Фейковые вакансии сложно выявить.

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“Возьмем, например, фейковую вакансию аналитика. Работодатель может совершенно честно сказать, что он пытался расширить отдел новым специалистом, посмотрел на рынке - никого достойного нет.

Поэтому зарплату специалиста он разбросает по старым и все - никто не узнает, что вакансия была фейковая“, - рассказала HR-эксперт.

Задумывалась, как фейковая вакансия, а оказалось показалось

Отмечается, что человек, ищущий работу, вряд ли сможет распознать фейковую вакансию.

Чем фейк и плох, так это тем, что он похож на настоящую вакансию. Иногда он таковой и является

Иногда может сложиться так, что фейковая вакансия окажется не фейковой. То есть, человек прошел собеседование на фейковую вакансию, но об этом не знал, и остался в кадровом резерве. А через неделю сотрудник пришел с заявлением на увольнение, или оплошал сильно – его уволили, а того взяли.

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Татьяна Пашкина уточнила, что иногда фейковые вакансии используют в торговле людьми. Например, предлагают вакансию горничной или аниматора в лагерях, а по факту интимуслуги.

“Фейковые вакансии характерны еще тем, что они в размещены в непонятных местах. Например, на официальных сайтах по трудоустройству их нет, на корпоративных сайтах компаний их тоже нет, и в соответствии, если они найдены в каких-то соцсетях в группе, то нужно уже проверять, чтобы потом не плакать“, - рассказала Татьяна.

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Татьяна Пашкина уточнила, что крупные официальные сайты в Украине, например, rabota.ua, проверяют работодателей с помощью модераторов или даже искусственного интеллекта, который автоматизирует все процессы.

“Нужно все перепроверять, информационный след большой. Можно посмотреть по ФОПам и так далее, по отзывам, посмотреть, может эта фирма “засветилась“ раньше, и тогда уже подумать о том, следует ли откликаться на вакансию“, - резюмировала Пашкина.

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