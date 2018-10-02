Как долго можно работать, чтобы психика оставалась в норме

Исследование провели на почти 85 тыс британцев.

По сравнению со стандартной рабочей неделей менее длительная работа не была связана с улучшением психического состояния depositphotos.com

Ученые выяснили, сколько часов нужно работать для достижения оптимального благополучия, исследовав около 85 тыс британцев трудоспособного возраста, передает 24 Канал со ссылкой на научную статью Social Science and Medicine.

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Оказалось, что обеспечить психическое здоровье можно с помощью минимальной продолжительности рабочей недели (до 8 часов), а вот отсутствие работы влияет плохо.

Ученые не смогли выявить оптимальную продолжительность рабочей недели для тех, кто уже работает.

По сравнению со стандартной рабочей неделей (от 36 до 40 часов) менее длительная работа не была связана с улучшением психического состояния. При этом работа от 8 до 16 часов была связана со сниженными показателями психического здоровья мужчин, и то же самое наблюдалось у женщин, которые работали больше 40 часов в неделю.

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Показатель удовлетворения жизнью для безработных мужчин повышался только при рабочей неделе продолжительностью до 16 и свыше 24 часов, а для женщин – от 20 до 24 часов.

Как вывод, ученые рекомендуют использовать результаты своих трудов для предотвращения последствий, которые может нанести здоровью человека автоматизация труда.

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