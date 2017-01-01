9 признаков того, что следует сменить работу

Иногда сразу понятно, что работа не подходит, а иногда конкретные шаги мешают сделать разные факторы в виде привычек, надежды на лучшее и прочего.

В любых делах всегда стоит внимательно прислушиваться к себе и своим желаниям depositphotos.com

То, что вы читаете эту статью, уже является небольшим звоночком о том, что пора задуматься над сменой работы. Может вы уже давно размышляете об этом, говорите о увольнении с друзьями, родными или мамой. Уже давали работе второй шанс, несколько раз.

Читай также: Фейковые вакансии: Что это, как могут обмануть, можно ли избежать

Даже если после второго-третьего-четвертого шанса вы сомневаетесь, то The Point подготовил для вас 9 очевидных признаков того, что пора уходить с работы.

Нет чувств

Не хватает страсти, рвения или энергии в работе. Более того, вы начинаете бояться идти на работу, оттягивать момент прихода на работу, опаздывать.

Читай также: Больше отпускных дней и причин для увольнения: Новый Трудовой кодекс

Ужасный коллектив

Кроме опаздываний добавляется нежелание видеть и общаться с коллегами. Сама мысль о том, что придется видеть эти лица, да еще и говорить, не дает покоя.

Сама установка "я иду туда работать, а не общаться" - токсична, она разрушает психологический фон. Некоторые конфликты можно уладить, но, если вы чувствуете, что разногласия слишком глубоки, вам периодически и давно неприятное это общение, и работать с такими людьми трудно - идите.

Читай также: Тест: Узнайте, кто вы на работе – лев или обезьяна

Если команда слабая или токсична, если компания не уважает труд своих работников или общения с шефом периодически доводит вас до нервного срыва - бегите, так не должно быть.

Здоровье

Даже мысль о работе вызывает у вас тревогу, беспокойство, печаль. Вы стали нервные, каждое утро просыпаетесь так, как только легли. Переедаете или недоедает, портите отношения с близкими. Стали чаще болеть простудой или имеете обострение хронических болезней. Нехорошо, правда? Это ваше тело пытается донести до вас то, что вы пытаетесь не замечать.

Читай также: Новая работа: 5 вопросов, которые стоит задать себе на очередном месте

Работа должна обеспечивать и улучшать жизнь, а не портить ее.

Вы не вписываетесь в корпоративную культуру или потеряли веру в компанию

Вы чувствуете, что предмет работы компании вам не близкий, или даже противоречит вашей личной системе ценностей или этике. Как вы можете делать дело продуктивно, если подсознательно ей опираетесь.

Читай также: Как продолжить работу после серьезной встряски или долгого перерыва

Вы не продуктивны

Качество работы страдает из-за отсутствия желания работа, вы чаще просматриваете ленту в сетях, отвлекаетесь, иногда даже мечтаете, как вас уволят.

Незамеченные таланты

Вы работаете уже долгое время и давно доказали свою эффективность в должности. Вы хотите большего, но вас целенаправленно не замечают. Крупные заказы и важные встречи проходят мимо, а на ваши предложения реагируют раздражением, молчанием или отговоркой. Вам прямо или косвенно дали понять, что карьерный рост в этой компании - не для вас.

Читай также: ТОП-5 причин полюбить свою работу

Изменения к худшему

В последнее время вам поручают больше работы, она более сложная, а зарплата остается константной. В беседе шеф дал понять, что на повышение можно не надеяться.

Застой

На своем посту вы сделали все, что могли, и рабочие будни похожи на пасмурный день сурка. Вы переросли ее, а возможность продвигаться дальше отсутствует. Вы уже давно не учились новому, не принимали интересные вызовы, не увлекались.

Читай также: Что нужно делать, чтобы 100% не уволили с работы

Разочарование

Результаты вашего труда вас не радуют. Ваша деятельность кажется вам лишенной смысла и ценности.

Ранее сообщалось 5 признаков, по которым можно распознать отвратительное место работы. Специалисты рассказали, как отличить до собеседование не просто недостаточно хорошую работу, а ужасную.