Ветеранов в Украине трудоустраивают по специальной программе
Гражданская организация Объединение жен и матерей бойцов участников АТО разработала проект, который помогает трудоустроится ветеранам и адаптироваться к мирной жизни с помощью работы, передает Work.ua.
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Проект Ветераны: от диалога к трудоустройству состоит из двух этапов – учебного и информационного.
Так, в ходе учебного этапа в 6 областях Украины проведут серию семинаров по ненасильственному общению и тренинги о современных методах поиска работы, а также о дальнейшем трудоустройстве.
Информационная составляющая предусматривает проведение информационной кампании по вопросам социальной защиты, реабилитации, социализации, адаптации и лучших практик трудоустройства ветеранов. Также запланирована серия круглых столов в регионах и всеукраинская конференция.
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Проект получил финансовую поддержку Министерства по делам ветеранов Украины.
Норвегия, Нидерланды, Канала, США, Британия и ряд других стран используют такую практику, когда страна тесно сотрудничает с бизнесом, создавая программы для успешного трудоустройства ветеранов.
“Мировой опыт показывает, что ветераны могут стать отличными членами команды, поскольку они имеют опыт принятия правильных решений в ситуациях давления и ограниченного времени, стрессоустойчивые, ответственные, дисциплинированные и действительно мотивированные сотрудники“, - говорится в сообщении.
Так, руководители могут стать участниками проекта и получить возможность:
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- найти сотрудников;
- пополнить свою базу резюме;
- показать свою социальную ответственность;
- усилить HR-имидж своей компании.
На семинарах работодатели могут презентовать работу своей компании, рассказать о особенностях трудоустройства, о вакансиях и своих ожиданиях от бывших военных.
Семинары состоятся:
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- Харьков - 2, 3, 4 июля 2019
- Луцк - 16, 17, 18 июля 2019
- Днепр - 24, 25, 26 сентября 2019
- Львов - 7, 8, 9 октября 2019
- Ивано-Франковск - 21, 22, 23 октября 2019
- Одесса - 11, 12, 13 ноября 2019
Работодатели и ветераны для участия в проекте должны заполнить онлайн-формы. Отмечается, что участие для ветеранов бесплатно, а расходы на питание и проживание ветеранов-участников из других городов покрываются организаторами.
Ранее сообщалось, что Кабмин обеспечил переселенцев – участников ООС жильем на 40 млн грн. Кабинет министром реконструирует общежития под жилье для полицейских за большую часть этой суммы.
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