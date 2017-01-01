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Ветеранов в Украине трудоустраивают по специальной программе

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Проект финансирует Министерство по делам ветеранов.
Участие для ветеранов бесплатно, а расходы на питание и проживание покрываются организаторами
Участие для ветеранов бесплатно, а расходы на питание и проживание покрываются организаторами
depositphotos.com

Гражданская организация Объединение жен и матерей бойцов участников АТО разработала проект, который помогает трудоустроится ветеранам и адаптироваться к мирной жизни с помощью работы, передает Work.ua. 

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Проект Ветераны: от диалога к трудоустройству состоит из двух этапов – учебного и информационного.

Так, в ходе учебного этапа в 6 областях Украины проведут серию семинаров по ненасильственному общению и тренинги о современных методах поиска работы, а также о дальнейшем трудоустройстве.

Информационная составляющая предусматривает проведение информационной кампании по вопросам социальной защиты, реабилитации, социализации, адаптации и лучших практик трудоустройства ветеранов. Также запланирована серия круглых столов в регионах и всеукраинская конференция. 

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Проект получил финансовую поддержку Министерства по делам ветеранов Украины.

Норвегия, Нидерланды, Канала, США, Британия и ряд других стран используют такую практику, когда страна тесно сотрудничает с бизнесом, создавая программы для успешного трудоустройства ветеранов.

“Мировой опыт показывает, что ветераны могут стать отличными членами команды, поскольку они имеют опыт принятия правильных решений в ситуациях давления и ограниченного времени, стрессоустойчивые, ответственные, дисциплинированные и действительно мотивированные сотрудники“, - говорится в сообщении.

Так, руководители могут стать участниками проекта и получить возможность: 

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  • найти сотрудников;
  • пополнить свою базу резюме;
  • показать свою социальную ответственность;
  • усилить HR-имидж своей компании.

На семинарах работодатели могут презентовать работу своей компании, рассказать о особенностях трудоустройства, о вакансиях и своих ожиданиях от бывших военных.

Семинары состоятся: 

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  • Харьков - 2, 3, 4 июля 2019
  • Луцк - 16, 17, 18 июля 2019
  • Днепр - 24, 25, 26 сентября 2019
  • Львов - 7, 8, 9 октября 2019
  • Ивано-Франковск - 21, 22, 23 октября 2019
  • Одесса - 11, 12, 13 ноября 2019

Работодатели и ветераны для участия в проекте должны заполнить онлайн-формы. Отмечается, что участие для ветеранов бесплатно, а расходы на питание и проживание ветеранов-участников из других городов покрываются организаторами.

Ранее сообщалось, что Кабмин обеспечил переселенцев – участников ООС жильем на 40 млн грн. Кабинет министром реконструирует общежития под жилье для полицейских за большую часть этой суммы.

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Теги: ветераны АТО, ветераны ООС, ООС, АТО, военные, военные в отставке, трудоустройство, трудоустройство ветеранов
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