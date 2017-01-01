ТОП-4 причины превосходства офисной работы над фрилансом

Множество офисных работников хоть раз да задумывались о том, чтобы уйти во фриланс.

Фриланс привлекает гибким графиком, свободой от присмотра начальства или коллег и хорошей оплатой. Однако, существует и другое мнение. Work.ua показал 4 причины отдать предпочтение офису, нежели фрилансу.

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Команда

Дома хорошо, но вот поговорить не с кем, кроме домашних. А коллеги могут стать плюсом не только в межличностном общении, но и помочь с работой.

Работая на фрилансе, тоже можно что-то узнать, кого-то спросить и дождаться ответа, но теряется эффект момента. Идеи, которые не высказываются здесь и сейчас, испаряются.

График

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Когда нет временных рамок, появляется ощущение свободы, которое мешает сконцентрироваться и выполнить все в полном объеме. Все время кажется, что "время еще есть", вы отвлекаетесь на домашние дела, прокрастинировать и так далее.

Кроме того, часто заказчики беспокоят и утром, и днем и вечером, так как фрилансеры не работаю с 9 до 18 в отличии от офисной работы, где есть и обед, и перекур, и точное время начала и завершения дня.

Стабильность

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Быть самому себе хозяином – ощущение приятное, однако, за поиск работы и проектов ответственны тоже вы. Иногда бывают простои, потом паника, потом тревожность. И даже, если что-то уже есть, все равно нужно начинать искать другой заказ.

А вот в офисе вы всегда найдете задания или предложите свою идею.

Развитие

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На фрилансе возможен так же, как и в офисе. Но будет сложнее. Если вы работаете в кругу коллег из разных департаментов, у вас есть возможность привлекаться к различным задачам, интересоваться, узнавать новое, выбирать, куда расти.

На фрилансе сделать это сложнее, ведь всему придется учиться самостоятельно.

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