Три повода начать поиски работы летом

Поиск может занять больше времени, а вакансий меньше, но в этом есть свои существенные плюсы.

Иногда искать работу летом более полезно, чем в остальные сезоны depositphotos.com

Считается, что поиск работы летом – безрезультативное и бесполезное занятие, так как руководители и эйчары в отпусках, да и важные решения откладывают на потом. Однако, work.ua поделился 3 причинами того, почему стоит искать работу именно летом.

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Летом много сотрудников в отпусках и им нужна замена

Именно такое положение дел на руку соискателям без опыта, так как из-за сезона отпусков работать буквально некому. Таких кандидатов могут взять на испытательный срок, а вскоре и предложить постоянное место работы.

Летом на рынке меньше кандидатов – конкурентов

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Летом также более выгодно искать работу тем, кто только начинает, так как конкурировать придется с меньшим количеством претендентов на желаемую должность. И не волнуйтесь, летом жизнь не останавливается: так же отправляются оффера, закрываются вакансии, кандидаты выходят на работу и даже увольняются.

Летом проще адаптироваться

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В разгар отпусков жизни в офисе более размеренная: сотрудников меньше, проектов запускается тоже не много, а значит меньше работы. Больше шансов войти в работу спокойно и без стрессов окунуться во все детали.

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