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Три повода начать поиски работы летом

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Поиск может занять больше времени, а вакансий меньше, но в этом есть свои существенные плюсы.
Иногда искать работу летом более полезно, чем в остальные сезоны
Иногда искать работу летом более полезно, чем в остальные сезоны
depositphotos.com

Считается, что поиск работы летом – безрезультативное и бесполезное занятие, так как руководители и эйчары в отпусках, да и важные решения откладывают на потом. Однако, work.ua поделился 3 причинами того, почему стоит искать работу именно летом. 

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Летом много сотрудников в отпусках и им нужна замена

Именно такое положение дел на руку соискателям без опыта, так как из-за сезона отпусков работать буквально некому. Таких кандидатов могут взять на испытательный срок, а вскоре и предложить постоянное место работы.

Летом на рынке меньше кандидатов – конкурентов 

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Летом также более выгодно искать работу тем, кто только начинает, так как конкурировать придется с меньшим количеством претендентов на желаемую должность. И не волнуйтесь, летом жизнь не останавливается: так же отправляются оффера, закрываются вакансии, кандидаты выходят на работу и даже увольняются.

Летом проще адаптироваться 

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В разгар отпусков жизни в офисе более размеренная: сотрудников меньше, проектов запускается тоже не много, а значит меньше работы. Больше шансов войти в работу спокойно и без стрессов окунуться во все детали.

Ранее сообщалось ТОП-20 фраз, которые ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании. Перед собеседованием стоит проанализировать не только то, что стоит говорить, но и то, чего не стоит.

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Теги: собеседование, поиск работы, поиск работы летом, лето 2019, соискатель, работодатель
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Осталось 300 символов
Boxerogos    08.07.2019, 20:25
Оценка:  0
Boxerogos
В Украине работают только либо полные неудачники,либо лентяи-бездельники,либо невыездные.
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