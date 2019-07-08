Три повода начать поиски работы летом
Считается, что поиск работы летом – безрезультативное и бесполезное занятие, так как руководители и эйчары в отпусках, да и важные решения откладывают на потом. Однако, work.ua поделился 3 причинами того, почему стоит искать работу именно летом.
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Летом много сотрудников в отпусках и им нужна замена
Именно такое положение дел на руку соискателям без опыта, так как из-за сезона отпусков работать буквально некому. Таких кандидатов могут взять на испытательный срок, а вскоре и предложить постоянное место работы.
Летом на рынке меньше кандидатов – конкурентов
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Летом также более выгодно искать работу тем, кто только начинает, так как конкурировать придется с меньшим количеством претендентов на желаемую должность. И не волнуйтесь, летом жизнь не останавливается: так же отправляются оффера, закрываются вакансии, кандидаты выходят на работу и даже увольняются.
Летом проще адаптироваться
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В разгар отпусков жизни в офисе более размеренная: сотрудников меньше, проектов запускается тоже не много, а значит меньше работы. Больше шансов войти в работу спокойно и без стрессов окунуться во все детали.
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