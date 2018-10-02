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Почему украинцы живут бедно и как это уладить – советы психолога

Комментариев: 8
В большинстве люди неправильно выстраивают отношения с деньгами.
Никогда не говорите – я не могу себе этого позволить
Никогда не говорите – я не могу себе этого позволить
depositphotos.com

Психолог Сальма Шах из Лондона рассказала, что постоянная нехватка денег и непонимание, как их можно экономить, является следствием неправильного отношения с деньгами, передает ТСН. 

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Сальма рассказала, что существует 5 причин, по которым люди живут бедно и не умеют достаточно зарабатывать. Она считает, что именно деньги дают нам возможность выбора: быть свободными и получать от жизни максимум. И бедным быть "безопаснее".

Так, первой причиной бедности является нечто, что кроется в глубине души, например, страх, что изменение финансового положения повредит отношениям с родными или друзьями.

Второй причиной специалист назвала отношения с бедными людьми, которые постоянно жалуются на нехватку средств. Она советует с ними не общаться, или если это родственники, или просто невозможно прекратить отношения, то нужно постараться избегать разговоров о финансах вообще. 

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Кроме того, не стоит себя ограничивать неправильными установками. Чтобы этого не происходило, ищите разных людей с разными мнениями, особенно берите пример с тех, кто более состоятелен или успешен.

Если вы не понимаете, как экономить, то лучше всего спросить совет у грамотного человека, а не замалчивать тревоги. 

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И напоследок, психолог Сальма Шах, утверждает: "никогда не говорите – я не могу себе этого позволить! Зато представляйте, как деньги сами текут вам в руки и то, чего вы так хотите и это становится реальностью".

Ранее сообщалось, что экономический советник Зеленского и исполнительный директор Фонда Блейзер Олег Устенко дал советы украинцам: "Не паниковать".

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Теги: психология, психология бедности, психология богатства, Сальма Шах, бедность, бедность в украине, борьба с бедностью
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Комментариев (8)
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VikaGraum    20.07.2019, 11:47
Оценка:  0
VikaGraum
Изменение финансового состояния повредит отношениям с родственниками и друзьями?
Ох, Сальма, милая, как плохо Вы знаете наших родственников и друзей! Стоит только разбогатеть, как их отношение тут же улучшится.
VikaGraum    20.07.2019, 11:46
Оценка:  -2
VikaGraum
Зеленский, не спите. Такой кадр пропадает в Британии. Срочно приглашайте Сальму Шах быть министром финансов. Когда она победит бедность в Украине, сдадите ее в аренду Путину. Пусть в РФ с бедностью борется.
гость  (аноним)  20.07.2019, 11:34
Оценка:  +1
гость
Как украинцам жить безбедно хорошо знал Богдан Хмельницкий. Не зря его могилу не найти. Ответ знает израильская мафия, которая и творит этот геноцид.
гость  (аноним)  20.07.2019, 11:32
Оценка:  0
гость
Козломордым лижбы на бояру хватало
Windows-95    20.07.2019, 11:28
Оценка:  +1
Windows-95
бред...
ParisMA    20.07.2019, 11:16
Оценка:  +5
ParisMA
Психолог Сальма Шах из Лондона ...... и пенсия 1500 грн. при стоимости комуналки только 2200 грн. Сальма НАХ, Гройсмана, Пэтю и Ко*дло - посадить, имущество конфисковать!
atos    20.07.2019, 11:12
Оценка:  +1
atos
Мыть унитазы польские нужно лучше и бедными не будут)))
Котофунтик    20.07.2019, 11:04
Оценка:  +3
Котофунтик
Уж простите за грубость,полная идиотка!))Если зарплату платят копейки,то как на них сэкономить?И хорошо,если возраст и здоровье позволяет за 200-300 км ездить на более оплачиваемую работу,но у большинства или дети,или возраст,или здоровье мешает.
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