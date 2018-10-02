Почему украинцы живут бедно и как это уладить – советы психолога

В большинстве люди неправильно выстраивают отношения с деньгами.

Никогда не говорите – я не могу себе этого позволить depositphotos.com

Психолог Сальма Шах из Лондона рассказала, что постоянная нехватка денег и непонимание, как их можно экономить, является следствием неправильного отношения с деньгами, передает ТСН.

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Сальма рассказала, что существует 5 причин, по которым люди живут бедно и не умеют достаточно зарабатывать. Она считает, что именно деньги дают нам возможность выбора: быть свободными и получать от жизни максимум. И бедным быть "безопаснее".

Так, первой причиной бедности является нечто, что кроется в глубине души, например, страх, что изменение финансового положения повредит отношениям с родными или друзьями.

Второй причиной специалист назвала отношения с бедными людьми, которые постоянно жалуются на нехватку средств. Она советует с ними не общаться, или если это родственники, или просто невозможно прекратить отношения, то нужно постараться избегать разговоров о финансах вообще.

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Кроме того, не стоит себя ограничивать неправильными установками. Чтобы этого не происходило, ищите разных людей с разными мнениями, особенно берите пример с тех, кто более состоятелен или успешен.

Если вы не понимаете, как экономить, то лучше всего спросить совет у грамотного человека, а не замалчивать тревоги.

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И напоследок, психолог Сальма Шах, утверждает: "никогда не говорите – я не могу себе этого позволить! Зато представляйте, как деньги сами текут вам в руки и то, чего вы так хотите и это становится реальностью".

Ранее сообщалось, что экономический советник Зеленского и исполнительный директор Фонда Блейзер Олег Устенко дал советы украинцам: "Не паниковать".