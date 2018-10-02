Кого ищут на рынке труда в Украине летом-2019: Аграриев и молодежь

Больше всего людей искали в апреле и июне, а вот в мае предложений по работе было меньше всего.

Считается, что период апрель-июнь не является благоприятным для поиска работы. Однако, специалисты НН.ua утверждают, что в такое время лучше всего видно тенденции на рынке труда.

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“Очень востребованы начинающие специалисты и студенты, домашний и рабочий персонал. Большую часть (если не все) указанных профсфер можно назвать сезонными. И в этом ключе их прирост выглядит вполне логично“, — описывает ситуацию специалист центра Юлия Дрожжина.

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Наиболее востребованными на рынке труда во втором квартале 2019 года по количеству вакансий считаются IT-сфера, продажи и маркетинг. По сравнению с первым кварталом вырос спрос на административный персонал и в сфере транспорта, а вот в колонке Начало карьеры есть небольшие послабления.

ТОП-10 профессиональных сфер по количеству вакансий во втором квартале 2019 года hh.ua

Так, больше всего людей искали в апреле и июне, а вот в мае предложений по работе было меньше всего. Отмечается, что это типичная тенденция на рынке труда Украины, а вот очередной всплеск на рынке труда стоит ожидать в сентябре.

Динамика вакансий во втором квартале 2019 года hh.ua

Заметный рост можно отметить:

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в апреле в профсферах “Медицина, фармацевтика“ (на 14%) и “Туризм, гостиницы, рестораны“ (на 25%);

в мае в профсферах “Домашний персонал“ (на 7%) и “Туризм, гостиницы, рестораны“ (на 7%);

в июне в профсферах “Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (на 27%), “Инсталляция и сервис“ (на 24%), “Домашний персонал“ (на 45%) и “Рабочий персонал“ (на 17%).

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Кроме того, отмечается позитивная динамика в росте зарплат, а наиболее заметный рост, более 10%, по результатам первого полугодия, состоялся в сферах “Высший менеджмент“, “Медицина, фармацевтика“, “Управление персоналом“, “Наука, образование“, “Административный персонал“, “Туризм, гостиницы, рестораны“.

ТОП-10 профессий по росту уровня заработных плат в первом полугодии 2019 года hh.ua

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За год, с 2018 по 2019 года, больше всего зарплата выросла в следующих профессиях: “Инсталляция и сервис“ (на 29%), “Административный персонал“ (на 32%), “Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (на 32%), “Рабочий персонал“ (на 32%), “Медицина, фармацевтика“ (на 32%),“ Страхование“ (на 47%), “Наука, образование“(на 53%).

Ранее сообщалось, что три повода начать поиски работы летом . Поиск может занять больше времени, а вакансий меньше, но в этом есть свои существенные плюсы.