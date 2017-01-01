Женщина в науке: творец и вдохновитель - интервью с психологом

Интервью с Юлией Чаплинской о психологии, проблемах в науке и вдохновении.

Юлия Чаплинская является кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории психологии массовой коммуникации и медиаобразования в Институте социальной и политической психологии Национальной Академии Педагогических наук в Украине (г Киев).

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Кроме того, Юлия - практик трансактного анализа, арт-терапевт, психолог-реабилитолог, а также потому Юлия работает на должности HR в медиахолдинге Люкс (Телерадиокомпания Люкс).

Редакция Bigmir)Net пообщалась с Юлией Чаплинской о судьбе молодых женщин ученых в Украине, о проблемах в науке и достойной оплате труда.

О выборе и психологии

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Юлия отметила, что, как и у большинства абитуриентов, к решению, куда поступать, ее подтолкнули родители.

“Мама мне сказала так: психология тебе понадобится в жизни в любом случае, даже если ты после окончания вуза не будешь работать по специальности, она тебе пригодится, чтобы находить общий язык с людьми, налаживать отношения, разрешать конфликты…. Мама смеялась и говорила, что я начну видеть людей на сквозь… Она была практически права.“, - поделилась Юлия.

Так психология для Юлии стала первой и единственной специальностью, к которой ее привел длинный путь, и о котором она ни разу не пожалела.

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Она отметила, что психология помогала ей устраиваться на работу, так как специальность научила ее анализировать поступки людей, личности, прогнозировать дальнейшее поведение человека и прочее.

“Если бы отмотать время назад, я бы все равно пошла в психологию. Она стала мне близка, как вторая кожа“, - констатировала ученая.

О науке в Украине

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“В науку идут исключительно по зову души. Возможно в других странах идут по статусу, или за деньгами, а в Украине по зову души“, - отметила Чаплинская.

Психолог уточнила, что на данный момент у украинской науки высокие стандарты, даже по сравнению с 5-ю годами ранее, а чтобы стать ученым, ты должен доказать, что ты этого достоин.

Помочь в этом могут знание иностранного языка, посещение научных семинаров и конференций, взаимодействие с коллегами в научной среде, а также… публикации, но важно уточнить, что именно заграничные, которые входить в международные наукометрические базы.

О проблемах в науке и оплате труда

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Например, по словам Юлии, самой большой и главной проблемой в большинстве украинских вузов является отсутствие практических курсов. Слишком много книг и теорий, слишком мало рабочих навыков.

“После того, как поступила, первые три года были теоретические, не было ничего интересного, но после смены декана – было введено большое количество практических курсом, на которых ми могли отрабатывать тонкое искусство “ведения клиента“.

Мы имели возможность почувствовать все на себе, разные методики разных психологических школ и понять какие они имеют особенности и что больше подходит нашей душе – арт-терапия, символ драма или гештальт, например.

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Именно эта практичность дала мне возможность остаться в специальности, потому что она дала мне возможность почувствовать профессию совсем с другой стороны, обрести практические навыки и арсенал методик для работы с разными типами клиентов и их проблемами“, - рассказала психолог.

Вскоре аспирантура, работа в научном институте, а теперь 31-летняя девушка приняла решение идти в докторантуру.

Кроме того, важными проблемами в науке, особенно в психологии, молодая ученая считает, во-первых, что не все практикующие психологи в Украине строго придерживаются этического кодекса, и считает, что его изучению уделяют недостаточно внимания в вузах, во-вторых, частое не соблюдение европейских стандартов во время разработок и тестирования новых концептов (например практических и диагностических методик).

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Юлия отметила, что совмещать работу и семейную жизнь никогда не было сложно, а скорее даже выгодно – всегда есть, что рассказать, чем поделиться, обговорить и вынести для себя какой-то новый взгляд или видение проблемы благодаря человеку, который специализируется в другой области знаний.

Однако, в Украине существуют проблемы материального характера, в частности, с оплатой труда научным сотрудникам.

“Работать в Киеве и получать зарплату в 4500 (Минималка - Ред.), на которую прожить достойно, просто невозможно. Поэтому многие ученые совмещают не одну работу, а две. Одну - для души, чтобы развивать науку, и ты чувствуешь, что это твое, а другую для тела, чтобы можно было как-то жить, сосуществовать, это действительно так“

“Некоторые женщины-ученые просто удачно выходят замуж и не беспокоиться о хлебе насущном, некоторые идут работать в бизнес-проекты, некоторые ведут клиентов и частную практику. У каждого свои способы.“, - отметила молодая ученая.

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О возможностях в психологии

Юлия Чаплинская рассказала, что образование психолога дает множество возможностей профессионального развития.

“Кроме практической психологии и работы с клиентами, психологи могут быть в различных проектах, могут работать в PR, маркетинге, HR, преподавателем в ВУЗе, тренером, коучем, аналитиком, преподавателями, воспитателями и прочее.

Есть много различных направлений, где психолог может себя реализовать. Так же часто психологи идут в политические консультанты, чтобы формировать политический имидж лидера, деятеля, направлять его PR-кампанию.

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Все это зависит от направления, который человек себе выбрал. Кто-то работает в детских центрах и делает программы для развития детей, кто-то более углублен в творческие русла, например, в рамках арт-терапии. Можно быть реабилитологом, даже работать с дельфинами, или собаками, или лошадками“, - поделилась Чаплинская.

О вдохновении

Несмотря на то, что из любви к науке Юлия совмещает две работы, вторая также тесно связана с тематикой ее научных изысканий, а именно, с медиа сферой.

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“Если ты фанатеешь от науки, например, методических разработок, тренингов, от математической статистики, анализа, возможности создания чего-то нового. Если есть мечта стать выдающимся ученым, прославить свое имя, тогда да, тебе в науку.

Скажу так, это захватывает, когда ты создаешь принципиально новое, когда методика, которую создал ты, помогает людям.

Созданное тобою может даже спасти жизнь. Например, выявить сексуальное насилии над ребенком. Когда ребенок маленький, он не может рассказать об этом, но могут его рисунки. Можно использовать арт-терапию или куклотерапию, чтобы без повторной травматизации узнать об этом“, - делится Юлия.

Юлия Чаплинская отмечает, что женщина в науке не только творит, но и вдохновляет.

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“И очень много своих проектов я делала с представителями других сфер. Например, с ITшникамы, которые исследовали использование эмодзи в социальных сетях, и особенности человеческого характера, и как это влияет. Были варианты работы с биологами, с реабилитологами, с педагогами, и каждый из таких проектов был очень-очень успешный.

И скажу, что именно на стыке двух специальностей может родиться что-то гениальное и принципиально новое“, - резюмировала Юлия.

“Наука - это на самом деле не только красивые слова, но еще и реальные проблемы, которые ты перед собой ставишь и находишь их решение“

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