Названы плюсы и минусы работы в ночную смену

Выигрываешь в деньгах, но проигрываешь в здоровье и социальной жизни.

В Украине на рынке труда появилось множество предложений работы в отдаленных центрах поддержки клиентов, часто для зарубежных компаний. Разница времени между странами является недостатком, так как приходится работать ночью.

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Кроме того, работники медицинской сферы, охранники, перевозчики, рабочие на заводе и прочие, также должны работать ночью.

The Point проанализировал плюсы и минусы работы ночью.

Удобство

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Дневная смена не позволяет решать свои личные вопросы, которые приходится откладывать на вечер или на выходные. Так приходится делать большинству людей. Каждый раз на 15 минут дольше в супермаркете вечером, отпрашиваться с работы, чтобы записаться к врачу, парикмахер или маникюрщица - только в субботу.

Работая ночью, вы можете скупиться в пустом магазине, забрать лучшие вещи на распродаже, не дожидаясь в очереди к примерочной. Встретить ребенка из школы и даже поесть с ним мороженого.

Больше никаких часов пик в транспорте и проведенного времени в банке на выходные.

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Финансы

Рабочие в ночную смену получают гораздо больше. Даже утренние сеансы в кино на 30% дешевле.

Субъективные рабочие бонусы

Ночью, как правило, контроль за деятельностью работников ниже дневного, или вообще отсутствует. На многих работах даже есть возможность вздремнуть час - два. Звонков и заказов меньше. В конкурсе на вакансию у вас гораздо меньше конкурентов.

Здоровья

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Существенным минусом в таких работах является здоровье. Ночная работа в большинстве случаев нарушает естественные биоритмы человеческого тела, которые регулируются солнечным светом, то есть днем невозможно выспаться так же качественно, как ночью.

Это приводит со временем к тому, что ослабляются способности к обучению, замедляется реакция, вы хуже справляетесь со стрессом, находитесь в состоянии постоянной усталости, становитесь более нервным. Ослабляется иммунитет, ухудшается память.

Национальная ассоциация сна предупреждает: ночные работники чаще болеют диабетом, ожирением, имеют язвы, сердечно-сосудистые заболевания и депрессии.

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Социальная жизнь

По данным Канадского центра охраны труда, люди, которые работают в ночную смену, сообщают, что работа влияет на качество их взаимодействия с семьей. Рабочие, которые страдают от нехватки сна и заболеваний, ею вызванные, проводят меньше времени со своими детьми и партнером. Это может вызвать чувство социальной изоляции, что также имеет негативные последствия для психического здоровья.

Поэтому, прежде чем соглашаться на ночную смену, стоит попросить испытательный срок.

Ранее сообщалось, кого ищут на рынке труда в Украине летом-2019: аграриев и молодежь. Больше всего людей искали в апреле и июне, а вот в мае предложений по работе было меньше всего.