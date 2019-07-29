Какие профессии и образование имеют новоизбранные нардепы: Инфографика

В Верховной Раде девятого созыва будет наибольшее количество "новых лиц", которые к политике до выборов вообще не имели никакого отношения.

В парламент девятого созыва прошли не только певцы и журналисты, но и фотографы, сценаристы, продюсеры и спортсмены. Слово и Дело разобрались, кто по профессии и образованию новоизбранные народные депутаты.

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Больше всех мест, а именно 254 мандата, достанется Слуге народа. Из них у большинства, 246 человек, есть высшее образование, остальные же имеют только среднее.

В Слуге народа самое большое разнообразие профессий: в Раду прошли 98 предпринимателей, 40 юристов и адвокатов, 23 преподавателя, 18 руководителей предприятий и их замов, 11 общественных деятелей, 10 помощников должностных лиц, 9 журналистов, 7 экономистов, финансистов и бухгалтеров, 2 политолога, 6 врачей.

Кроме того, есть спортсмены, пиарщики, военные, правоохранитель, дипломат, прокуроры, ученые, дизайнеры, фотограф, сценарист, режиссер, продюсеры.

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Из 43 мест Оппозиционной платформы - За жизнь только один нардеп имеет среднее образование. Все остальные имеют высшее: половина – это чиновники и политики, также есть 10 предпринимателей, 5 юристов (адвокатов), 4 преподавателя, журналист, военный, ученый и правоохранитель.

Абсолютно все из Батькивщины имеют высшее образование: 17 человек были либо чиновниками, либо политиками, 8 – предприниматели и лишь один – военный.

От партии Петра Порошенко в парламент прошел 21 чиновник и политик, учитель, 2 общественных деятеля и военный, среди которых только 2 имеют среднее образование.

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От Голоса все 20 нардепов имеют высшее образование, а по профессии они учителя, юристы, предприниматели, общественные деятели, помощники чиновников, экономисты, музыкант и военный.

Высшее образование у единственного депутата от Свободы, Самопомичи и Белая церковь вместе, 6 депутатов от Оппозиционного блока. Из 46 самовыдвиженцев 45 с высшим образованием. Среди самовыдвиженцев есть предприниматели, политики и общественные деятели.

В Слуге народа самое большое разнообразие профессий Слово и дело

Ранее сообщалось, что кто и сколько получит за выборы: 2,5 млрд для СН и 705 млн Оппоплатформе. По данным экзитполов, 11 партий набрали больше 2%.