ТОП-6 рабочих специальностей, на которых платят от 20 тыс: Инфографика

Рабочие специальности пользуются спросом не только в Польше, но и в Украине.

В сезон спрос на услуги рабочих профессий зашкаливает и часто превышает предложение в 2-3 раза depositphotos.com

Рабочие профессии, за которые заказчики готовы платить и регулярно ищут в интернете таких специалистов, в Украине пользуются спросом.

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Сервис заказа услуг Kabanchik.ua посчитал, сколько такие специалисты зарабатывают в Украине, передает 24 Канал.

"Почти половина заказов на "Кабанчике" (более 1000 в сутки) – для домашних мастеров, маляров, сантехников, электриков, плиточников и тому подобное. В сезон спрос на их услуги зашкаливает и часто превышает предложение в 2-3 раза", – рассказала Ольга Сорока, маркетолог сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Высокая заработная плата часто связана не только с спросом на рынке, но и со сложностями и рисками в профессии. Например, специалистам по фасадным работам часто приходится заниматься промышленным альпинизмом. В среднем они берут 6 заказов в месяц и зарабатывают 66,7 тысяч гривен.

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В среднем один плиточник зарабатывает 36,4 тысячи гривен, выполняя работу на 7 объектах в месяц. Больше платят за кропотливую работу, например, укладку керамогранита и мозаики. Заказы появляются постоянно, на разные объемы и сложность работы.

Работая на себя, электрики зарабатывают 28 тысяч гривен в месяц. В среднем они успевают закрыть 35 заказов различной сложности: от монтажа проводки по всей квартире до установки светильников.

Сантехники также работают круглый год, но летом больше заказов на монтаж водопроводных труб и замену радиаторов, а осенью и зимой – на установку бойлеров. В среднем сантехник выполняет 49 заказов в месяц и зарабатывает 26 тысяч гривен.

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Установщики кондиционеров в среднем зарабатывают 27,7 тысяч гривен в месяц за выполнение 12 заказов. Но спрос напрямую зависит от сезона. Например, в июне этого года было рекордное повышение температуры воздуха. Бывало, что на Кабанчике в день создавали до 470 заказов на установку и обслуживание кондиционеров. Из-за ажиотажа увеличивалась и цена заказа.

Маляры-штукатуры в среднем зарабатывают 22,9 тысяч гривен за 5 заказов. Самые распространенные задачи: шпаклевка, штукатурка стен и потолков, ремонт оконных откосов. В зависимости от сложности работы и сезонного спроса меняется и оплата — от 50 до 150 гривен за метр квадратный.

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Меньше всего среди данных профессий получают мастера по поклейке обоев в среднем зарабатывают в месяц 18,5 тысяч гривен за выполнение 9 заказов. Цена на услуги зависит как от типа обоев (бамбуковые самые дорогие), так и от дополнительных работ, например, грунтовки стен. В среднем за 1 объект мастер получает 2056 гривен.

ТОП-6 рабочих специальностей с высоким заработком 24 Канал

Ранее сообщалось, что в Украине выросла реальная зарплата. За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.