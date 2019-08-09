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"Дипломы врача продаваться больше не будут": Замглавы Минздрава о новом экзамене

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Тест IFOM показывает реальные знания украинских студентов в медвузах.
Замглавы Минздрава Александр Линчевский
Замглавы Минздрава Александр Линчевский
Скриншот видео

В Украине проведен международный тест IFOM среди студентов-медиков 3 курсов. Процент положительных ответов составил 30,24%. Об на брифинге заявил замглавы Минздрава Александр Линчевский.

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По словам Линчевского, в Украине по результатам теста зафиксирована положительная тенденция. При этом украинские студенты все равно отстают от иностранных.

“Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине - 30,2%. Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста“, – отметил Линчевский.

По мнению замглавы Минздрава, результаты теста улучшить или подделать невозможно. В связи с этим министерство столкнулось с “саботажем студентов и администрации вузов“.  

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“Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого“, – отметил Линчевский.

Ранее сообщалось о том, что украинцы лечатся самостоятельно и ожидают много платить за обращение к врачу.

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Теги: Александр Линчевский, медицина, образование, диплом, IFOM
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.08.2019, 17:18
Оценка:  0
гость
Пиzдеть - не мешки ворочать! Просто ценник поднимется в пару раз!
CCS    09.08.2019, 17:58
Оценка:  0
CCS
Хрєна з два! Те саме говорили про ЗНО! Але зараз всі складають ЗНО і крупція при вступі до вишів звелась майже до нуля! Так що, Супрун і МОЗ - так тримати!
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