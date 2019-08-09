"Дипломы врача продаваться больше не будут": Замглавы Минздрава о новом экзамене

Тест IFOM показывает реальные знания украинских студентов в медвузах.

В Украине проведен международный тест IFOM среди студентов-медиков 3 курсов. Процент положительных ответов составил 30,24%. Об на брифинге заявил замглавы Минздрава Александр Линчевский.

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По словам Линчевского, в Украине по результатам теста зафиксирована положительная тенденция. При этом украинские студенты все равно отстают от иностранных.

“Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине - 30,2%. Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста“, – отметил Линчевский.

По мнению замглавы Минздрава, результаты теста улучшить или подделать невозможно. В связи с этим министерство столкнулось с “саботажем студентов и администрации вузов“.

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“Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого“, – отметил Линчевский.

Ранее сообщалось о том, что украинцы лечатся самостоятельно и ожидают много платить за обращение к врачу.

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