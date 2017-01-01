Зарплата 200 тысяч: Кому в Украине платят больше всех
В августе украинские работодатели продолжают искать квалифицированных специалистов, предлагая высокие заработные платы. Какие специальности в Украине самые востребованные и кому платят больше всего – читайте далее.
Об этом сообщает Work.ua.
- Коммерческий директор – 80 тысяч гривен
Читай также: Как долго человек адаптируется к новому рабочему коллективу
В Одессе ищут коммерческого директора с опытом работы в В2В не менее 5 лет. Идеальный кандидат для этой вакансии умеет прогнозировать и анализировать, управлять коллективом, составлять стратегические планы и формировать бюджет.
- Программист – от 85 тысяч гривен
В Днепре ищут программиста Python/Java. Кандидат должен знать Python или Java, экспертизу в библиотеках DL (TF, Keras, MXNet, PyTorch), обладать математическим мышлением.
- Директор по строительству дорог – от 90 тысяч гривен
Читай также: ТОП-6 рабочих специальностей, на которых платят от 20 тыс
В Днепре ищут специалиста по строительству дорог. Кандидат должен знать технологии строительства на экспертном уровне, уметь работать с технической документацией, иметь опыт от 3 лет.
- Программист – от 90 тысяч гривен
Во Львове ищут программиста FullStack JS. Необходимые знания и навыки - JavaScript, jQuery, Node.js V8.
- Стоматолог – 200 тысяч гривен
Читай также: Половина украинцев готовы работать за 10 тысяч - исследование
Разыскивается стоматолог хирург-имплантолог, который специализируется на на атравматическом удалении зубов, имплантации системами MegaGen, Straumann, проведении синус-лифтинга.
Ранее сообщалось, что в Украине выросла реальная зарплата. За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил