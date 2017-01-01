Зарплата 200 тысяч: Кому в Украине платят больше всех

Рейтинг вакансий с самыми высокими заработными платами по Украине.

В Украине высокооплачиваемые вакансии есть depositphotos.com

В августе украинские работодатели продолжают искать квалифицированных специалистов, предлагая высокие заработные платы. Какие специальности в Украине самые востребованные и кому платят больше всего – читайте далее.

Об этом сообщает Work.ua.

Коммерческий директор – 80 тысяч гривен

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В Одессе ищут коммерческого директора с опытом работы в В2В не менее 5 лет. Идеальный кандидат для этой вакансии умеет прогнозировать и анализировать, управлять коллективом, составлять стратегические планы и формировать бюджет.

Программист – от 85 тысяч гривен

В Днепре ищут программиста Python/Java. Кандидат должен знать Python или Java, экспертизу в библиотеках DL (TF, Keras, MXNet, PyTorch), обладать математическим мышлением.

Директор по строительству дорог – от 90 тысяч гривен

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В Днепре ищут специалиста по строительству дорог. Кандидат должен знать технологии строительства на экспертном уровне, уметь работать с технической документацией, иметь опыт от 3 лет.

Программист – от 90 тысяч гривен

Во Львове ищут программиста FullStack JS. Необходимые знания и навыки - JavaScript, jQuery, Node.js V8.

Стоматолог – 200 тысяч гривен

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Разыскивается стоматолог хирург-имплантолог, который специализируется на на атравматическом удалении зубов, имплантации системами MegaGen, Straumann, проведении синус-лифтинга.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла реальная зарплата. За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

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