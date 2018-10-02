ТОП-5 способов для дополнительного заработка студенту

Отличный метод дополнительного заработка – репетиторство или уход за домашними животными .

Большинству из нас периодически не хватает денег на какую-то мечту. Эта статья посвящена тем, кто устал экономить и считает, что лучший способ накопить - это больше зарабатывать.

Об этом сообщает The Point.

Водитель такси

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Если у вас есть водительские права и смартфон - это очень удобное решение. За 3-4 часа можно заработать около 300 грн, которые за неделю работы превратятся в 1500-2000 тысячи, что за месяц принесет дополнительный доход в 6-8 тысяч.

Курьер службы доставки

Здесь можно работать без водительских прав, передвигаясь на велосипеде, общественным транспортом или пешком. Курьер может самостоятельно выбирать время и нагрузки, прекращая работать, когда есть другие дела или планы. Прибыль - около 60 грн за каждый доставленный заказ.

Фотограф

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Для этой подработки необходим талант и финансовые вложения в виде профессиональных курсов и техники. Однако потом можно заработать, продавая фото на фотостоках и занимаясь профессиональными съемками. Также фотографы неплохо зарабатывают на сопровождении праздников – около 2 тыс грн за одно мероприятия.

Мастер на дому или работник клининга

В наше время сложно найти рабочего, которому можно доверять и который работает на совесть. Поэтому если вы имеете строительные навыки, то почему бы на них не заработать. Клининговые сервисы - это также неплохой способ срочно заработать деньги. В среднем в Киеве за уборку офиса платят 400 грн, а за частные апартаменты - больше.

Няня

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Требования для нянь обычно разные, однако предложений в этом сегменте немало. Няню могут искать как для малыша, так и для ребенка школьного возраста, чтобы делать уроки, забирать из детского сада, школы, готовить обед. Иногда няня нужна именно на выходные. Средняя цена услуг киевской няни - от 100 до 300 грн в час.

Ранее сообщалось о 7 позициях в резюме, которые наиболее интересны работодателю.

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