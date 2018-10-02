"Оценки вслух называть нельзя": Что изменилось с 1 сентября в Украине

Наибольшие изменения коснулись сферы образования - учителям повысили зарплаты, а в школах продолжают внедрять реформу.

С 1 сентября жизнь школьников и учителей однозначно изменится: первым упросят процесс обучения, а вторым – повысят оклады на 10%. Дополнительно для первоклашек отменили конкурсный набор – теперь все будут зачисляться в школу по месту прописки.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Еще одним нововведением станет то, что учителям больше нельзя объявлять оценки на весь класс. Оценивать школьника разрешено общими фразами, оценку можно ставить в индивидуальном порядке во время перемены.

Что изменилось для украинцев с 1 сентября slovoidilo.ua

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При пропуске занятий учителя будут составлять для учеников специальный план обучения. Для этого родителям нужно подать заявление в школу.

С 1 сентября сократят пакет малыша с 32 до 25 предметов. Также на 10% снизится стоимость электроэнергии для предприятий и госучреждений.

Ранее президент заявил о том, что “28 лет все ветви власти были как лебедь, рак и щука.“

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