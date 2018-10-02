В СБУ грядет сокращение штатов и повышение зарплаты – Баканов

Службу безопасности Украины хотят сделать мобильной и гибкой, чтобы она отвечала запросам времени.

Новый глава СБУ Иван Баканов поделился с журналистами своим видением обновленной Службы безопасности Украины. Он говорил об этом в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает delo.ua .

Глава службы безопасности, в частности, заявил, что эта структура требует незамедлительной перезагрузки. Реформа СБУ предусматривает также и сокращение численности персонала. Это, по его словам, болезненный вопрос, но это нужно сделать.

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Для тех, кого оставят на службе, готовится приятный бонус. Им повысят зарплату. Насколько и когда конкретно, руководитель не стал говорить. Однако поделился своим видением роли и места СБУ в обществе. По его мнению, вверенная ему служба должна стать боле мобильной и гибкой, чтобы полностью отвечать запросам времени. А возможно, даже не времени, а текущего момента.

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“Мы хотели бы предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. Если возникает какая-то угроза, президент, например, образует некий новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, то он этот департамент ликвидирует“, - анонсировал Иван Баканов грядущие метаморфозы.

Напомним, в Украине запустят модуль для контроля госинспекций. Проект создан для общественного контроля работы госинспекций.

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