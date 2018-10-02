"Отпуск больше и быстрое увольнение": Как в Украине изменят Трудовой кодекс

Текст будущего законопроекта чиновники пока не предоставили, однако заявления уже успели сделать.

Правительство планирует изменить Трудовой кодекс Украины. Готовятся изменения по социальным гарантиям, увольнению и целесообразности трудовых книг. Что это значит для простых украинцев – читайте далее.

Об этом сообщает ТСН.

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Действующий Трудовой кодекс состоит из 340 страниц, он был принят больше 50 лет назад. Чиновники считают, что его необходимо подкорректировать.

Как может быть изменен Трудовой кодекс?

Увеличение отпуска – сейчас 24 дня, планируется до 28. Ограничение кол-ва рабочих часов в неделю (до 40). Отмена трудовых книжек. Их функцию будет выполнять ИНН. Упрощение создания и ликвидации рабочего места.

Быстрое увольнение – что это значит?

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что упрощенное увольнение работника, как и его взятие на работу - одна из главных, запланированных, новаций.

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“Всегда Советский союз защищал человека: у тебя есть право работать, и тебя просто так нельзя уволить. Что нужно на самом деле сделать - это помочь вам найти лучшую работу. Быстрее. Поэтому мы и фокусируемся на том, что человек должен скорее найти работу“, - объясняет министр.

А не держаться за место. Но в профсоюзах с этим резко не согласны.

Чиновники обещают учесть все замечания при разработке нового законопроекта. Также обещана дискуссия после презентации нового кодекса

“Окей, ты сегодня работаешь. На второй день приходишь - уже твое рабочее место ликвидировано. Это же не стабильное государство“, - говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Ухудшит ситуацию, считают, и анонсированные среднесрочные или краткосрочные рабочие контракты. Которые ныне действуют только для госслужащих, а могут получить все.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла реальная зарплата. За год реальная зарплата выросла на 8,1%. Наибольший рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

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