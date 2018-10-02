Кем работать в IT, если ты не программист – ТОП-3 вакансии

Попасть в IT можно не только с технической специальностью.

IT сфера открыта не только для программистов depositphotos.com

IT – привлекательная сфера деятельности для многих украинцев. К счастью, попасть сюда можно не только с технической специальностью. В этой сфере нужны Sales и Project Manager менеджеры, а также рекрутеры.

Об этом сообщает Work.ua

Sales-менеджер

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Работа менеджером по продажам подходит тем, у кого есть дар убеждения, кто любит работать с людьми и не боится возражений. Именно они являются лицом компании, потому что первыми контактируют с потенциальными заказчиками.

Что нужно уметь

Sales-менеджер умеет искать клиентов, вести переговоры,выявлять потребности клиента, составлять коммерческие предложения.

Что нужно знать:

английский, потому что часто IT-компании работают на международном рынке; механизмы работы финансовой сферы; специфику IT-индустрии.

Project Manager

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Эта профессия подойдет тем, у кого сильная сторона - это организаторские способности. А еще вы должны любить работать с цифрами и все планировать заранее. Проектные менеджеры являются посредниками между техническими специалистами, менеджментом компании и клиентами.

Что нужно уметь

Project Manager умеет управлять командой, формировать стратегию развития продукта, находить подход к разным типам людей, брать ответственность.

Что нужно знать:

приемы тайм-менеджмента; базовое понимание технических процессов; методологию разработки и построения работы над проектом.

HR-менеджер и рекрутер

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Рекрутер отвечает за подбор персонала, проводит собеседования. Он хоть и работает непосредственно с программистами, но их навыки не оценивает. HR-менеджер помогает адаптироваться новому сотруднику, развивает корпоративную культуру. Это человек-мотиватор. Главная задача - обеспечить производительность и результативность команды.

Что нужно уметь рекрутеру:

работать с ресурсами по поиску персонала; организовывать и проводить собеседования; анализировать ответы искателя, правильно составлять его портрет; прогнозировать развитие компании и составлять план вакансий.

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