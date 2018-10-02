Кем работать в IT, если ты не программист – ТОП-3 вакансии
IT – привлекательная сфера деятельности для многих украинцев. К счастью, попасть сюда можно не только с технической специальностью. В этой сфере нужны Sales и Project Manager менеджеры, а также рекрутеры.
Об этом сообщает Work.ua
- Sales-менеджер
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Работа менеджером по продажам подходит тем, у кого есть дар убеждения, кто любит работать с людьми и не боится возражений. Именно они являются лицом компании, потому что первыми контактируют с потенциальными заказчиками.
- Что нужно уметь
Sales-менеджер умеет искать клиентов, вести переговоры,выявлять потребности клиента, составлять коммерческие предложения.
- Что нужно знать:
- английский, потому что часто IT-компании работают на международном рынке;
- механизмы работы финансовой сферы;
- специфику IT-индустрии.
- Project Manager
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Эта профессия подойдет тем, у кого сильная сторона - это организаторские способности. А еще вы должны любить работать с цифрами и все планировать заранее. Проектные менеджеры являются посредниками между техническими специалистами, менеджментом компании и клиентами.
- Что нужно уметь
Project Manager умеет управлять командой, формировать стратегию развития продукта, находить подход к разным типам людей, брать ответственность.
- Что нужно знать:
- приемы тайм-менеджмента;
- базовое понимание технических процессов;
- методологию разработки и построения работы над проектом.
- HR-менеджер и рекрутер
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Рекрутер отвечает за подбор персонала, проводит собеседования. Он хоть и работает непосредственно с программистами, но их навыки не оценивает. HR-менеджер помогает адаптироваться новому сотруднику, развивает корпоративную культуру. Это человек-мотиватор. Главная задача - обеспечить производительность и результативность команды.
- Что нужно уметь рекрутеру:
- работать с ресурсами по поиску персонала;
- организовывать и проводить собеседования;
- анализировать ответы искателя, правильно составлять его портрет;
- прогнозировать развитие компании и составлять план вакансий.
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