Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кем работать в IT, если ты не программист – ТОП-3 вакансии

Комментариев: 0
Попасть в IT можно не только с технической специальностью.
IT сфера открыта не только для программистов
IT сфера открыта не только для программистов
depositphotos.com

IT – привлекательная сфера деятельности для многих украинцев. К счастью, попасть сюда можно не только с технической специальностью. В этой сфере нужны Sales и Project Manager менеджеры, а также рекрутеры.

Об этом сообщает Work.ua

  • Sales-менеджер

Читай также: Украинец, создавший WhatsApp, купил роскошный особняк в США за 100 млн долл

Работа менеджером по продажам подходит тем, у кого есть дар убеждения, кто любит работать с людьми и не боится возражений. Именно они являются лицом компании, потому что первыми контактируют с потенциальными заказчиками.

  • Что нужно уметь

Sales-менеджер умеет искать клиентов, вести переговоры,выявлять потребности клиента, составлять коммерческие предложения.

  • Что нужно знать:
  1. английский, потому что часто IT-компании работают на международном рынке;
  2. механизмы работы финансовой сферы;
  3. специфику IT-индустрии.
  • Project Manager

Читай также: Зарплата 200 тысяч: Кому в Украине платят больше всех

Эта профессия подойдет тем, у кого сильная сторона - это организаторские способности. А еще вы должны любить работать с цифрами и все планировать заранее. Проектные менеджеры являются посредниками между техническими специалистами, менеджментом компании и клиентами.

  • Что нужно уметь

Project Manager умеет управлять командой, формировать стратегию развития продукта, находить подход к разным типам людей, брать ответственность.

  • Что нужно знать:
  1. приемы тайм-менеджмента;
  2. базовое понимание технических процессов;
  3. методологию разработки и построения работы над проектом.
  • HR-менеджер и рекрутер

Читай также: В список Forbes попали трое программистов из Украины

Рекрутер отвечает за подбор персонала, проводит собеседования. Он хоть и работает непосредственно с программистами, но их  навыки не оценивает. HR-менеджер помогает адаптироваться новому сотруднику, развивает корпоративную культуру. Это человек-мотиватор. Главная задача - обеспечить производительность и результативность команды.

  • Что нужно уметь рекрутеру:
  1. работать с ресурсами по поиску персонала;
  2. организовывать и проводить собеседования;
  3. анализировать ответы искателя, правильно составлять его портрет;
  4. прогнозировать развитие компании и составлять план вакансий.

Ранее сообщалось ТОП-5 самых дорогих патентов украинских ученых. Всего в списке стоимостью несколько млн долларов 33 патентов украинцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: работа, IT, украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь