Сколько зарабатывают в Европе: Обзор минимальных зарплат

Средняя зарплата в Европе в 2020 году разнится от конкретной страны. Например, в странах Восточной Европы граждане получают меньше 600 евро, а не северо-западе - 1500 евро.

После выхода Великой Британии в Евросоюзе осталось 27 государств. В 21-м из них существует минимальная заработная плата. В Дании, Италии, Кипре, Австрии, Швеции и Финляндии такого понятия, как “минималка“ не существует. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на Евростат.

Минимальная зарплата в Европе 2020

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Самые низкие зарплаты в Европе получают жители Болгарии (312 евро или 8 658 грн), Латвии (430 евро или 11 932 грн), Румынии (466 евро или 12 931 грн), Венгрии (487 евро или 13 514 грн), Хорватии (546 евро или 15 151 грн), Чехии (575 евро или 15 956 грн), Словакии (580 евро или 16 095 грн), Эстонии (584 евро или 16 206 грн), Литвы (607 евро или 16 844 грн), Польши (611 евро или 16 955 грн).

Внимание: Зарплаты переводились по действующему на 4 февраля курсу - 27 грн 75 коп

Средняя зарплата в Европе 2020

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В остальных странах Европейского Союза жители получают среднюю заработную плату, размер которой составляет от 700 до 1000 евро (от 19 425 грн до 27 750 грн). В Португалии, Греции и Мальте зарплаты составляют от 741 до 777 евро (от 20 562 грн до 21 561 грн). В Словении “минималка“ составляет 941 евро или 26 112 грн, а в Испании зарплата равняется 1050 евро или 29 137 грн.

Самые высокие зарплаты в Европе 2020

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На западе и севере Европейского Союза заработные платы самые высокие и составляют от 1539 евро (42 707 грн) во Франции до 2142 евро (59 440 грн) в Люксембурге. В Германии “минималка“ составляет 1584 евро (43 956 грн), в Бельгии - 1594 евро (44 233 грн), в Нидерландах - 1636 евро (45 399 грн), в Ирландии - 1656 евро (45 954 грн).

Интересный факт: “Минималка“ в США на январь 2020 года составляет 1119 евро или 31 052 грн

Меньше всех зарабатывают жители Болгарии. Их доход составляет 312 евро в месяц Скриншот

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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