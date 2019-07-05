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Не Польшей единой: Украинцы будут ездить на заработки в другую страну

Комментариев: 6
Эксперты прогнозируют, что украинцы станут чаще ездить в Германию.
Украинцы стали реже ездить на заработки в Польшу
Украинцы стали реже ездить на заработки в Польшу
depositphotos.com

Украинцы стали реже ездить на заработки в Польшу. Сегодня наши граждане все чаще стали держать курс на Германию. Об этом пишет Сегодня.

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В то же время, эксперты говорят, что Польша все еще нуждается в украинских работниках.

“Рынок Польши остро нуждается в украинских работниках с низкими, по европейским меркам, зарплатными ожиданиями и готовностью трудиться сверх нормы на непрестижных, с точки зрения поляков, работах“, – считает HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

В Польше не хватает около миллиона работников и этот дефицит может покрыть только Украина, считает эксперт.

“Не забываем, что в марте текущего года Германия либерализирует условия для трудовых мигрантов – правда, в основном в сфере обслуживания и ухода за престарелыми. С учетом существенной разницы в зарплатах (в среднем выше в 2,5 раза), часть украинских трудовых мигрантов с польского рынка переориентируются на немецкий. Ведь там наблюдается аналогичный польскому дефицит рабочих рук – примерно в 1,2 млн человек“, – рассказывает эксперт.

Напомним, экономисты критикуют повышение зарплат бюджетникам.

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Теги: Трудовая миграция, рынок труда, Германия
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  12.02.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

КАЦАПНЯ, ПРАВДА ХУ..Е..ВО БЫТЬ ИДИОТАМИ?
ВСЕ ВАС ОБИЖАЮТ, ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ ВАС И ВАШИ РЕСУРСЫ, КРУГОМ ВРАГИ, ДЕДЫВАЕВАЛЕ!
ДАЖЕ ЛУКАШЕНКО ПОСЛАЛ ВАС, СКОТОВ, НАКУЙ!
ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ЕБ.А.НОЕ БЫДЛО, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЫБЛДЯДКИ?
гость  (аноним)  12.02.2020, 15:14
Оценка:  0
гость
Украинцы едут в Польшу, Германию и т.д.
А кацапы едут в Сирию!
И вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:

https://t.me/a_shtirl itz/3883

СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!
МаюРацию    12.02.2020, 14:52
Оценка:  0
МаюРацию
На круизном лайнере в Йокогаме 24 украинца в обслуге,и 25 россиян туристы, что ещё раз доказывает вашу правоту! Украинцы працуют там, гдэ выдпочывают русские!!! Слава там, и Олег с Мыколой
Жеральд    12.02.2020, 14:35
Оценка:  -1
Жеральд
Украинцы не кацапы.Трудятся.созидают,работают .Кацапы - отжимают территории,обстреливают украинские города,спонсируют войну,войны устраивают,ИХТАМНЕТОВ хоронит под самым большим секретом...ходят срать на дырку,народ нищий...при самых больших запасах нефти/газа/алмазов и др. в МИРЕ...
гость  (аноним)  12.02.2020, 14:23
Оценка:  0
гость
Для хохложопых туалетов хватит и в Германии.
гость  (аноним)  12.02.2020, 13:56
Оценка:  0
гость
О! Я-Я! ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ ОСТЕР АБАЙТ!
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