Не Польшей единой: Украинцы будут ездить на заработки в другую страну

Эксперты прогнозируют, что украинцы станут чаще ездить в Германию.

Украинцы стали реже ездить на заработки в Польшу. Сегодня наши граждане все чаще стали держать курс на Германию. Об этом пишет Сегодня.

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В то же время, эксперты говорят, что Польша все еще нуждается в украинских работниках.

“Рынок Польши остро нуждается в украинских работниках с низкими, по европейским меркам, зарплатными ожиданиями и готовностью трудиться сверх нормы на непрестижных, с точки зрения поляков, работах“, – считает HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

В Польше не хватает около миллиона работников и этот дефицит может покрыть только Украина, считает эксперт.

“Не забываем, что в марте текущего года Германия либерализирует условия для трудовых мигрантов – правда, в основном в сфере обслуживания и ухода за престарелыми. С учетом существенной разницы в зарплатах (в среднем выше в 2,5 раза), часть украинских трудовых мигрантов с польского рынка переориентируются на немецкий. Ведь там наблюдается аналогичный польскому дефицит рабочих рук – примерно в 1,2 млн человек“, – рассказывает эксперт.

Напомним, экономисты критикуют повышение зарплат бюджетникам.

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