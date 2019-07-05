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Как в Украине можно получить компенсацию средств, потраченных на образование

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Государство может покрыть часть расходов на обучение в ПТУ и колледжах.
В Украине можно вернуть часть суммы, которая была потрачена на обучение
В Украине можно вернуть часть суммы, которая была потрачена на обучение
depositphotos.com

В Украине можно вернуть часть суммы, которая была потрачена на обучение. Такая опция называется “налоговая скидка“. Каким образом ее можно оформить, пишет Сегодня.

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Государство может покрыть часть расходов на обучение в ПТУ и колледжах. Также родители могут получить часть средств, если ребенок посещает частную школу или детсад.

Компенсацию можно получить лишь в том случае, если студенты (или родители) заключали договор с учебным заведением. Также нужно иметь квитанции об оплате за обучение.

Средства можно получить лишь в конце налогового года. Для оформления скидки следует обращаться в Фискальную службу с паспортом, ИНН, договором на обучение, квитанциями за год. Нужно также будет заполнить налоговую декларацию о доходах.

“Для получения налоговой скидки налогоплательщик предоставляет в налоговый орган налоговую декларацию вместе с копией документов, подтверждающих право на налоговую скидку. Налоговый орган рассматривает предоставленную декларацию вместе с предоставленным пакетом документов и сообщает налогоплательщику о результатах рассмотрения: возвращаются ему налоги, или он получает обоснованный отказ в начислении налоговой скидки“, – рассказывает Оксана Каращук, старший консультант отдела налоговых и юридических услуг KPMG в Украине.

Напомним, в Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы.

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Теги: налоговая скидка, обучение, возврат денег за обучение
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Комментариев (1)
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caze22    13.02.2020, 19:41
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