Украинцы предпочитают съезжать от родителей в возрасте от 22 лет, а работу ищут еще раньше.

Украинцы предпочитают начинать самостоятельную жизнь в 22 года. Однако ищут работу, как правило, и более молодые люди. Сколько зарабатывает молодежь в Украине, пишет Сегодня.

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Данные портала hh.ua|grc гласят, что больше всего в работе молодежь ценит зарплату. Карьерный и личностный рост тоже важен, но после денег.

Платят молодым специалистам, как правило, меньше, чем опытным.

“В среднем платят от 50 до 110 грн/час. Заработок будет зависеть от работоспособности и умении сконцентрироваться на работе“, — рассказывает Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble Оксана Огневая.

Если речь идет о ставке, то молодые специалисты могут рассчитывать на зарплату свыше 10 тыс грн.

“Все зависит от соискателя, его успеваемости и квалификации. Средняя зарплата молодого соискателя в столице составляет около 10-12 тыс. грн. В провинции — примерно в 1,5-2 раза меньше“, — рассказала Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY.

Напомним, стало известно, как в Украине можно получить компенсацию средств, потраченных на образование.

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