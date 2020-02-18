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Каждый пятый украинец работает неофициально - Гончарук

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Правительство пытается бороться с нарушением прав работников.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Каждый пятый украинец работает неофициально. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

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Чаще всего неофициально работают люди в таких сферах:

  • сельское хозяйство;

  • оптовая и розничная торговля;

  • строительство;

  • транспорт;

  • курьерская деятельность.

Также премьер рассказал, что правительство борется с нарушением прав работников. В частности, были проведены информационные консультации с работодателями, которым рассказали о вреде “теневой“ занятости.

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Второй этап борьбы — это проверки компаний. Инспекции начались 10 февраля и продолжаться до 21 числа текущего месяца. В первую очередь проверяют тех работодателей, которых подозревают в нарушении трудового законодательства.

После того, как работодателям провели четкую разъяснительную работу, только за две недели налоговики получили более 107 тыс. сообщений о подписании трудовых договоров с 202 тыс. работников.

Второй этап – инспекционная кампания, которая началась 10 февраля и продолжится до 21 февраля: инспекторы проверяют работодателей, у которых потенциально незадекларированных четыре и более лиц.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывает молодежь в Украине.

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Теги: рынок труда, Гончарук, работа, неофициальное трудоустройство
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