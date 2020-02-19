В Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер

На 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях.

В Украине на 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях depositphotos.com

В Украине на 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях. Больше всего выросла зарплата у строителей и водителей. Об этом свидетельствуют данные портала OLX.

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Самыми опасными профессиями в 2019 году считались: слесарь, газосварщик, машинист установок, водитель, строитель, охранник и некоторые профессии сельскохозяйственного сектора.

Платить людям подобных профессий готовы около 12 500 грн.

В то же время, водителям готовы платить несколько больше — 15 000 грн. Эта профессия является едва ли не самой опасной.

“Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали самую высокую заработную плату, а именно 14 200 грн в 2018 году и 15 000 грн в 2019 году, а травматических случаев за январь 2019 и 2020 насчитывается 6“, — говорят аналитики.

Охранникам в 2019 году готовы были платить около 7 700 тыс грн.

Больше всего выросла зарплата у строителей и водителей blog.olx.ua

Напомним, каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц.

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