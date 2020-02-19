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В Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер

Комментариев: 1
На 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях.
В Украине на 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях
В Украине на 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях
depositphotos.com

В Украине на 25% выросла зарплата у людей, которые работают в рисковых условиях. Больше всего выросла зарплата у строителей и водителей. Об этом свидетельствуют данные портала OLX.

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Самыми опасными профессиями в 2019 году считались: слесарь, газосварщик, машинист установок, водитель, строитель, охранник и некоторые профессии сельскохозяйственного сектора.

Платить людям подобных профессий готовы около 12 500 грн.

В то же время, водителям готовы платить несколько больше — 15 000 грн. Эта профессия является едва ли не самой опасной.

“Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали самую высокую заработную плату, а именно 14 200 грн в 2018 году и 15 000 грн в 2019 году, а травматических случаев за январь 2019 и 2020 насчитывается 6“, — говорят аналитики.

Охранникам в 2019 году готовы были платить около 7 700 тыс грн.

Больше всего выросла зарплата у строителей и водителей
Больше всего выросла зарплата у строителей и водителей
blog.olx.ua

Напомним, каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц.

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Теги: рынок труда, работа, опасные профессии
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    19.02.2020, 10:51
Оценка:  0
МаксимУм
У солдата не выросла - от 10 тысяч... Не самая опасная профессия...
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