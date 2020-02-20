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Где искать работу, если нет опыта: Самые популярные профессии

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Чаще всего людям без опыта предлагают работу в сфере продаж и торговли.
Больше всего вакансий для людей без опыта работы предлагают в Киеве
Больше всего вакансий для людей без опыта работы предлагают в Киеве
depositphotos.com

Больше всего вакансий для людей без опыта работы предлагают в Киеве и области. В целом в Украине в 2019 году в разделе “Студенты-Начало карьеры“ было размещено 63 000 вакансий. Об этом свидетельствуют данные портала rabota.ua.

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Топ-5 областей в 2019 году по количеству вакансий, которые предполагают, что соискатель не имеет опыта работы:

  • Киевская – 13,47 тыс вакансий;

  • Днепропетровская – 2,60 тыс вакансий;

  • Харьковская – 2,59 тыс вакансий;

  • Львовская – 1,88 тыс вакансий;

  • Одесская – 1,67 тыс вакансий.

Чаще всего людям без опыта предлагают работу в сфере продаж и торговли. Популярны вакансии админперсонала и рабочих специальностей.

Чаще всего людям без опыта предлагают работу в сфере продаж и торговли
Чаще всего людям без опыта предлагают работу в сфере продаж и торговли
rabota.ua

Напомним, стало известно, где предпочитают работать молодые украинцы.

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Теги: рынок труда, работа, вакансии
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