Где искать работу, если нет опыта: Самые популярные профессии
Больше всего вакансий для людей без опыта работы предлагают в Киеве и области. В целом в Украине в 2019 году в разделе “Студенты-Начало карьеры“ было размещено 63 000 вакансий. Об этом свидетельствуют данные портала rabota.ua.
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Топ-5 областей в 2019 году по количеству вакансий, которые предполагают, что соискатель не имеет опыта работы:
Киевская – 13,47 тыс вакансий;
Днепропетровская – 2,60 тыс вакансий;
Харьковская – 2,59 тыс вакансий;
Львовская – 1,88 тыс вакансий;
Одесская – 1,67 тыс вакансий.
Чаще всего людям без опыта предлагают работу в сфере продаж и торговли. Популярны вакансии админперсонала и рабочих специальностей.
Напомним, стало известно, где предпочитают работать молодые украинцы.
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