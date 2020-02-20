Топ-менеджеры мужчины зарабатывают вдвое больше, чем женщины
Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины. Об этом говорится в исследовании hh.ua|grc, пишет Аin.ua.
Читай также: Где искать работу, если нет опыта: Самые популярные профессии
Эксперты проанализировали ситуацию на рынке за последние пять лет и пришли к выводу, что женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн, в то же время, мужчины претендуют на зарплату от 73 200 грн и до 122 000 грн.
Также аналитики пришли к выводу, что мужчин, претендующих на высший менеджмент, больше, чем женщин — 70% резюме против 30%.
Мужчины-руководители чаще всего ищут работу в категориях “Продажи“, “Производство“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Транспорт“, “Логистика“, “Финансы“.
Женщины чаще всего ищут работу в таких сферах: “Продажи“, “Маркетинг, Реклама, PR“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Управление персоналом“.
В то же время, женщины чаще ищут работу с гибким графиком.
Напомним, в Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил