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Топ-менеджеры мужчины зарабатывают вдвое больше, чем женщины

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Эксперты проанализировали ситуацию на рынке за последние пять лет.
Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины
Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины
depositphotos.com

Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины. Об этом говорится в исследовании hh.ua|grc, пишет Аin.ua.

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Эксперты проанализировали ситуацию на рынке за последние пять лет и пришли к выводу, что женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн, в то же время, мужчины претендуют на зарплату от 73 200 грн и до 122 000 грн.

Также аналитики пришли к выводу, что мужчин, претендующих на высший менеджмент, больше, чем женщин — 70% резюме против 30%.

Мужчины-руководители чаще всего ищут работу в категориях “Продажи“, “Производство“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Транспорт“, “Логистика“, “Финансы“.

Женщины чаще всего ищут работу в таких сферах: “Продажи“, “Маркетинг, Реклама, PR“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Управление персоналом“.

В то же время, женщины чаще ищут работу с гибким графиком.

Женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн
Женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн
grc

Напомним, в Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер.

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Теги: рынок труда, работа, топ-менеджеры
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Осталось 300 символов
LeonMaster    20.02.2020, 18:33
Оценка:  0
LeonMaster
А данных насколько больше зарабатывают мужчины в зеленых рубашках за женщин в фиолетовых нету? Мужчины более амбициозные,те кто зарабатывают больше забивают на семью, детей, пашут без выходных, агрессивно идут по головам по карьерной лестнице.Те женщины, которые ведут также - зарабатывают не меньше
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