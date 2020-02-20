Топ-менеджеры мужчины зарабатывают вдвое больше, чем женщины

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке за последние пять лет.

Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины depositphotos.com

Топ-менеджеры мужчины претендуют на более высокую зарплату, чем женщины. Об этом говорится в исследовании hh.ua|grc, пишет Аin.ua.

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Эксперты проанализировали ситуацию на рынке за последние пять лет и пришли к выводу, что женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн, в то же время, мужчины претендуют на зарплату от 73 200 грн и до 122 000 грн.

Также аналитики пришли к выводу, что мужчин, претендующих на высший менеджмент, больше, чем женщин — 70% резюме против 30%.

Мужчины-руководители чаще всего ищут работу в категориях “Продажи“, “Производство“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Транспорт“, “Логистика“, “Финансы“.

Женщины чаще всего ищут работу в таких сферах: “Продажи“, “Маркетинг, Реклама, PR“, “Управление малым бизнесом“, “Управление закупками“, “Управление персоналом“.

В то же время, женщины чаще ищут работу с гибким графиком.

Женщины, претендующие на руководящие должности, рассчитывают получать от 24 500 до 48 800 грн grc

Напомним, в Украине выросла зарплата у работников опасных для жизни сфер.

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