Почти четверть украинцев зарабатывают больше 15 тыс грн в месяц
В то же время, 5,4% работающих зарабатывают 4173 грн.
Почти четверть работников в Украине (21,3%) получают зарплату свыше 15 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читай также: Топ-менеджеры мужчины зарабатывают вдвое больше, чем женщины
От 15 тыс до 20 тыс зарабатывают 9,5% украинцев, свыше 20 тыс грн — 11,8%.
10,8% работающих граждан зарабатывают от 12 до 15 тыс грн, 9,5% - от 10 до 12 тыс, 10,6% - от 8 до 10 тыс.
Количество украинцев, которые работают на 4173 грн равняется 5,4% всех работающих в стране.
Напомним, в Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил