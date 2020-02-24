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Почти четверть украинцев зарабатывают больше 15 тыс грн в месяц

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В то же время, 5,4% работающих зарабатывают 4173 грн.
Почти четверть работников в Украине (21,3%) получают зарплату свыше 15 тыс грн
Почти четверть работников в Украине (21,3%) получают зарплату свыше 15 тыс грн
depositphotos.com

Почти четверть работников в Украине (21,3%) получают зарплату свыше 15 тыс грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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От 15 тыс до 20 тыс зарабатывают 9,5% украинцев, свыше 20 тыс грн — 11,8%.

10,8% работающих граждан зарабатывают от 12 до 15 тыс грн, 9,5% - от 10 до 12 тыс, 10,6% - от 8 до 10 тыс.

Количество украинцев, которые работают на 4173 грн равняется 5,4% всех работающих в стране.

Напомним, в Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально.

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Теги: зарплата, рынок труда, работа
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