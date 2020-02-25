Где в Украине можно зарабатывать свыше 20 тыс грн
В январе 2020 года в Украине наблюдалось сокращение уровня безработицы. По состоянию на 1 февраля 2020 количество зарегистрированных безработных составляло 373 000 человек. Большинство из них имеют высшее образование. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Читай также: В Украине сократилось количество украинцев, работающих неофициально
В ведомстве отмечают, что среди работодателей спросом пользуются квалифицированные специалисты.
“По профессиональным группам наибольшим спросом среди работодателей имели рабочие с инструментом (22,4%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты“ - рассказывают в службе занятости.
Подобным работникам предлагают зарплату в размере 6724 грн. Но есть и вакансии со ставкой около 20 тыс грн:
- техник-оператор электронного оборудования - 29 500 грн;
- помощник руководителя производственного подразделения - 25 000;
- забойщик на отбойных молотках — 24 723;
- инженер по управлению воздушным движением - 23480;
- сварщик - 22669.
Напомним, почти четверть украинцев зарабатывают больше 15 тыс грн в месяц.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил