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Где в Украине можно зарабатывать свыше 20 тыс грн

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В январе 2020 года в Украине наблюдалось сокращение уровня безработицы.
В январе 2020 года в Украине наблюдалось сокращение уровня безработицы
В январе 2020 года в Украине наблюдалось сокращение уровня безработицы
depositphotos.com

В январе 2020 года в Украине наблюдалось сокращение уровня безработицы. По состоянию на 1 февраля 2020 количество зарегистрированных безработных составляло 373 000 человек. Большинство из них имеют высшее образование. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

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В ведомстве отмечают, что среди работодателей спросом пользуются квалифицированные специалисты.

“По профессиональным группам наибольшим спросом среди работодателей имели рабочие с инструментом (22,4%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты“ - рассказывают в службе занятости.

Подобным работникам предлагают зарплату в размере 6724 грн. Но есть и вакансии со ставкой около 20 тыс грн:

  • техник-оператор электронного оборудования - 29 500 грн;
  • помощник руководителя производственного подразделения - 25 000;
  • забойщик на отбойных молотках — 24 723;
  • инженер по управлению воздушным движением - 23480;
  • сварщик - 22669.

Напомним, почти четверть украинцев зарабатывают больше 15 тыс грн в месяц.

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Теги: рынок труда, работа, зарплаты в украине
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