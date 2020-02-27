Украина внедряет квоты на иммиграцию ІТ-специалистов в Украину

Квоты распределят по городам. Например, в Киеве за год смогут трудоустроиться не более 2500 иностранных специалистов.

Украина установит квоты на иммиграцию иностранных работников, которые планируют трудоустраиваться в украинские ІТ-компании. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

“Спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. В то же время, в стране открывается около 40 тысяч вакансий для специалистов в этой сфере. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, а некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах“, — рассказали в Минцифры.

Квоты распределят по городам. Больше всего рабочих мест досталось Киеву — 2500. В Харьков могут приехать 700 человек, а в Днепр, Одессу и Львов — по 600.

Правительство считает, что установление квот не повлияет негативно на украинских специалистов.

Напомним, стало известно, где в Украине можно зарабатывать свыше 20 тыс грн.

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