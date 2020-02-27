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Украина внедряет квоты на иммиграцию ІТ-специалистов в Украину

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Квоты распределят по городам. Например, в Киеве за год смогут трудоустроиться не более 2500 иностранных специалистов.
Украина установит квоты на иммиграцию иностранных работников
Украина установит квоты на иммиграцию иностранных работников
depositphotos.com

Украина установит квоты на иммиграцию иностранных работников, которые планируют трудоустраиваться в украинские ІТ-компании. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

“Спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. В то же время, в стране открывается около 40 тысяч вакансий для специалистов в этой сфере. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, а некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах“, — рассказали в Минцифры.

Квоты распределят по городам. Больше всего рабочих мест досталось Киеву — 2500. В Харьков могут приехать 700 человек, а в Днепр, Одессу и Львов — по 600.

Правительство считает, что установление квот не повлияет негативно на украинских специалистов.

Напомним, стало известно, где в Украине можно зарабатывать свыше 20 тыс грн.

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Теги: ІТ-компании, иммиграция, рынок труда
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