Около половины работодателей нарушают трудовое законодательство
В январе 2020 года Государственная налоговая служба (ГНС) провеила 501 субъект хозяйствования. За это время налоговикам удалось обнаружить 262 случая нарушений налогового законодательства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
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После проверки налоговики доначислили 74 млн грн налога на доходы физлиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора. Также представителям ГНС удалось найти 900 работников, которые не были официально зарегистрированы на месте работы.
В то же время, в ГНС сообщили, что в результате проверок работодатели оформили около 19,5 тыс трудовых договоров. 2700 украинцев решили законно оформить свой бизнес.
Напомним, польские работодатели боятся оттока украинских трудовых мигрантов.
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