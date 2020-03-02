Около половины работодателей нарушают трудовое законодательство

Проверка налоговой службы свидетельствует о том, что из 500 работодателей, проблем с трудоустройством работников нет лишь у половины.

В январе 2020 года Государственная налоговая служба (ГНС) провеила 501 субъект хозяйствования depositphotos.com

В январе 2020 года Государственная налоговая служба (ГНС) провеила 501 субъект хозяйствования. За это время налоговикам удалось обнаружить 262 случая нарушений налогового законодательства Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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После проверки налоговики доначислили 74 млн грн налога на доходы физлиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора. Также представителям ГНС удалось найти 900 работников, которые не были официально зарегистрированы на месте работы.

В то же время, в ГНС сообщили, что в результате проверок работодатели оформили около 19,5 тыс трудовых договоров. 2700 украинцев решили законно оформить свой бизнес.

После проверки налоговики доначислили 74 млн грн налога на доходы физлиц facebook.com

Напомним, польские работодатели боятся оттока украинских трудовых мигрантов.

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