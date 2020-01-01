Фрилансеры в Украине стали больше зарабатывать: Самые прибыльные сферы

Больше всего в Украине зарабатывают фрилансеры-программисты.

Фрилансеры в Украине увеличивают свой ежемесячный доход. Об этом свидетельствуют данные платформы Freelancehunt, пишет UBR.ua.

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Больше всего в Украине зарабатывают фрилансеры-программисты, которые работают с веб-программированием и версткой. В среднем они получают около 23 тыс грн в месяц. Немного меньше зарабатывают разработчики мобильных приложений — 22 тыс грн. Третье место занимают маркетологи — около 20 тыс грн. Люди, занимающиеся системным администрированием зарабатывают около 14 тыс грн.

Больше всего в Украине зарабатывают фрилансеры-программисты freelancehunt.com

Если говорить о среднем гонораре за заказ, то больше всего могут заработать программисты, занимающиеся мобильной разработкой. - около 5 тыс грн за одно задание.

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В то же время, юристы, бухгалтеры и юристы зарабатывают около 3 тыс грн за одно задание.

Исследование гласит, что около 53% фрилансеров имеют основной доход от проектной работы, 46% используют фриланс в качестве дополнительного заработка.

Каждый второй фрилансер в Украине зарабатывает от 300 до 500 долларов. Около трети — имеют доход в размере 1000 долларов. Лишь 13% зарабатывают больше 1000 долларов.

“Ситуация на рынке показывает, что самые высокие гонорары у специалистов, в работе которых нужна большая компетентность. Программирование – наиболее сложное направление из представленных на фрилансе. Дизайн сайта можно выбрать из готовых шаблонов, а макет для полиграфии могут выполнить типографии. В сфере it все сложнее. Языков программирования много, код без специальных знаний не напишешь. Средств автоматизации программирования значительно меньше, а сфер использования – гораздо больше“, – говорит директор по маркетингу Freelancehunt Константин Руденко.

Около 53% фрилансеров имеют основной доход от проектной работы freelancehunt.com

Напомним, в Украине заработал новый сервис для малого и среднего бизнеса.

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