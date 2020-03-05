Почему украинцы решают уволиться с работы: Соцопрос

Чаще всего люди пишут заявление об уходе из-за маленькой зарплаты.

44% опрошенных украинцев заявили, что приблизительно раз в 2-4 года увольняются с работы и ищут новую depositphotos.com

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании hh.ua, пишет Экономическая правда.

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44% опрошенных украинцев заявили, что приблизительно раз в 2-4 года увольняются с работы и ищут новую. Каждый пятый украинец увольняется раз в год или даже чаще.

50% респондентов рассказали, что главная причина, которая заставляет их уходить с работы — это небольшая зарплата. 45% готовы писать заявление об уходе, если не будут чувствовать развитие.

39% украинцы готовы бросить работу, если получат более интересное предложение из другой компании. 33% планируют уходить, если работа перестанет приносить им удовольствие, почти столько же — 32% - не хотят мириться с плохим коллективом.

8% заявляют, что готовы уволиться из-за большой нагрузки.

В то же время, 57% работников готовы остаться на месте работы, если им повысят зарплату. 44% не уволятся, если им дадут интересные проекты. 31% будет работать в компании, если зарплата будет регулярно индексироваться.

Не будут мотивировать работников такие “плюшки“, как развозка от работы до дома, корпоративы и совместные праздники.

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты hh.ua

Напомним, в Украине улучшились настроения малого и среднего бизнеса.

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