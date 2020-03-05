Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почему украинцы решают уволиться с работы: Соцопрос

Комментариев: 1
Чаще всего люди пишут заявление об уходе из-за маленькой зарплаты.
44% опрошенных украинцев заявили, что приблизительно раз в 2-4 года увольняются с работы и ищут новую
44% опрошенных украинцев заявили, что приблизительно раз в 2-4 года увольняются с работы и ищут новую
depositphotos.com

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании hh.ua, пишет Экономическая правда.

Читай также: На работу в Польшу уезжает молодежь с высшим образованием: Исследование

44% опрошенных украинцев заявили, что приблизительно раз в 2-4 года увольняются с работы и ищут новую. Каждый пятый украинец увольняется раз в год или даже чаще.

50% респондентов рассказали, что главная причина, которая заставляет их уходить с работы — это небольшая зарплата. 45% готовы писать заявление об уходе, если не будут чувствовать развитие.

39% украинцы готовы бросить работу, если получат более интересное предложение из другой компании. 33% планируют уходить, если работа перестанет приносить им удовольствие, почти столько же — 32% - не хотят мириться с плохим коллективом.

8% заявляют, что готовы уволиться из-за большой нагрузки.

В то же время, 57% работников готовы остаться на месте работы, если им повысят зарплату. 44% не уволятся, если им дадут интересные проекты. 31% будет работать в компании, если зарплата будет регулярно индексироваться.

Не будут мотивировать работников такие “плюшки“, как развозка от работы до дома, корпоративы и совместные праздники.

Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты
Чаще всего украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты
hh.ua

Напомним, в Украине улучшились настроения малого и среднего бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: рынок труда, зарплата, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
KоляТашлинков    05.03.2020, 19:21
Оценка:  0
KоляТашлинков
Там где маленькая зарплата,работать можно,хотя бы 2-3 месяца.Ведь зарплаты сейчас у подавляющего большинства маленькие.А вот если нет возможности улучшить свою квалификацию м соответственно,получать больше,то это реальная проблема!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь