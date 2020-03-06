Сколько украинцы зарабатывают за час

За 2019 год средняя почасовая оплата выросла на 8 грн.

Украинцы за час работы в среднем получают 75 грн 36 коп depositphotos.com

Украинцы за час работы в среднем получают 75 грн 36 коп. Об этом сообщается на сайте Госстата.

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Стоит отметить, что за 2019 год средняя почасовая оплата выросла на 8 грн — с 67,47 до 75,36 грн.

Самые высокие ставки почасовой оплаты в Киеве — 110 грн 36 коп. В других регионах ставки существенно ниже — меньше 85 грн за час работы.

Вторую позиции в рейтинге самых высоких ставок занимает Донецкая область — 84 грн 30 коп.

Немного меньше платят в Киевской области - 79 гривен 87 коп. На четвертом месте оказалась Днепропетровская область — со ставкой 76 гривен 16 коп. Замыкает пятерку Запорожская область - 74 гривны 94 коп за один час работы.

Напомним, Кабмин будет повышать уровень зарплат в сельской местности.

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