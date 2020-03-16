35% работающих украинцев сталкиваются с нарушением трудового законодательства
35% работающих украинцев сталкиваются с несоблюдением работодателем трудового законодательства. В том числе, и в режиме карантин. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens.
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Исследование также рассказывает, с какими проблемами чаще всего украинцы сталкиваются на работе:
Украинцев попросили оценить проблемы по 10-бальной шкале. Результат был таким:
- недостаточный размер заработной платы – на 9,8;
- отсутствие гарантии оплачиваемых больничных – 9,4;
- недостаточная защищенность от увольнения – 9,2;
- недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска – 9,1;
- сложность найти работу в случае увольнения – 9,0;
- отсутствие официального оформления – 8,8;
- недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка – 8,7;
- принуждение к сверхурочной работе – 8;
- дискриминация – 7,9;
- психологическое давление (7,7).
63% опрошенных рассказали, что работают официально, 11% получают лишь частично официальную зарплату, 24% имеют полность неофициальную.
В то же время, 73% граждан негативно относятся к неофициальному трудоустройству, а 16 считают, что это хорошо.
43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени).
Напомним, Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу.
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