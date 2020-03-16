Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

35% работающих украинцев сталкиваются с нарушением трудового законодательства

Комментариев: 0
В то же время, больше всего сотрудники недовольны низкими зарплатами .
35% работающих украинцев сталкиваются с несоблюдением работодателем трудового законодательства
35% работающих украинцев сталкиваются с несоблюдением работодателем трудового законодательства
depositphotos.com

35% работающих украинцев сталкиваются с несоблюдением работодателем трудового законодательства. В том числе, и в режиме карантин. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens.

Читай также: Как украинцы оценивают влияние коронавируса на бизнес: Исследование

Исследование также рассказывает, с какими проблемами чаще всего украинцы сталкиваются на работе:

Украинцев попросили оценить проблемы по 10-бальной шкале. Результат был таким:

  • недостаточный размер заработной платы – на 9,8;
  • отсутствие гарантии оплачиваемых больничных – 9,4;
  • недостаточная защищенность от увольнения – 9,2;
  • недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска – 9,1;
  • сложность найти работу в случае увольнения – 9,0;
  • отсутствие официального оформления – 8,8;
  • недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка – 8,7;
  • принуждение к сверхурочной работе – 8;
  • дискриминация – 7,9;
  • психологическое давление (7,7).

63% опрошенных рассказали, что работают официально, 11% получают лишь частично официальную зарплату, 24% имеют полность неофициальную. 

63% опрошенных рассказали, что работают официально
63% опрошенных рассказали, что работают официально
sapiens.com.ua

В то же время, 73% граждан негативно относятся к неофициальному трудоустройству, а 16 считают, что это хорошо. 

43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени).

Напомним, Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: рынок труда, неофициальное трудоустройство, работа, нарушение трудового законодательства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь