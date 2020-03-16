35% работающих украинцев сталкиваются с нарушением трудового законодательства

В то же время, больше всего сотрудники недовольны низкими зарплатами .

35% работающих украинцев сталкиваются с несоблюдением работодателем трудового законодательства. В том числе, и в режиме карантин. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens.

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Исследование также рассказывает, с какими проблемами чаще всего украинцы сталкиваются на работе:

Украинцев попросили оценить проблемы по 10-бальной шкале. Результат был таким:

недостаточный размер заработной платы – на 9,8;

отсутствие гарантии оплачиваемых больничных – 9,4;

недостаточная защищенность от увольнения – 9,2;

недостаточная продолжительность оплачиваемого отпуска – 9,1;

сложность найти работу в случае увольнения – 9,0;

отсутствие официального оформления – 8,8;

недостаточные социальные гарантии на случай рождения ребенка – 8,7;

принуждение к сверхурочной работе – 8;

дискриминация – 7,9;

психологическое давление (7,7).

63% опрошенных рассказали, что работают официально, 11% получают лишь частично официальную зарплату, 24% имеют полность неофициальную.

63% опрошенных рассказали, что работают официально sapiens.com.ua

В то же время, 73% граждан негативно относятся к неофициальному трудоустройству, а 16 считают, что это хорошо.

43% трудоустроенных украинцев работают сверхурочно (постоянно или время от времени).

Напомним, Минздрав рекомендует компаниям переводить сотрудников на удаленную работу.

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