Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, тратят на работу больше времени

Люди в США дома вынуждены работать на три часа дольше, чем в офисе.

Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, вынуждены тратить на работу больше времени depositphotos.com

Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, вынуждены тратить на работу больше времени. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование компании NordVPN.

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Люди в США дома вынуждены работать на три часа дольше, чем в офисе. Их время работы увеличилось на 40%. В европейских странах – Великобритании, Франции и Испании - рабочий день также увеличился примерно на два часа. Подобная ситуация сложилась и в Канаде.

Аналитики считают, что увеличение рабочего дня связано с тем, что люди дома, как правило, начинают работать раньше, чем в офисе.

“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома“, – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

Напомним, в Украине растет количество безработных.

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