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Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, тратят на работу больше времени

Комментариев: 3
Люди в США дома вынуждены работать на три часа дольше, чем в офисе.
Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, вынуждены тратить на работу больше времени
Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, вынуждены тратить на работу больше времени
depositphotos.com

Сотрудники, которые перешли на удаленную работу, вынуждены тратить на работу больше времени. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование компании NordVPN.

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Люди в США дома вынуждены работать на три часа дольше, чем в офисе. Их время работы увеличилось на 40%. В европейских странах – Великобритании, Франции и Испании - рабочий день также увеличился примерно на два часа. Подобная ситуация сложилась и в Канаде. 

Аналитики считают, что увеличение рабочего дня связано с тем, что люди дома, как правило, начинают работать раньше, чем в офисе. 

“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома“, – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

Напомним, в Украине растет количество безработных.

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Теги: рынок труда, удаленная работа, Карантин
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.03.2020, 21:42
Оценка:  +1
гость
Куда не сунься везде нае....б....у..т, аж противно.
гость  (аноним)  25.03.2020, 21:07
Оценка:  +1
гость
ага, конечно начинать работать на пару часов раньше? пфф
навожу будильник на 08:30 и пусть скажут спасибо что к 9 выхожу
гость  (аноним)  25.03.2020, 14:40
Оценка:  +2
гость
Это для пейсатых плюс. Для работников минус.
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