Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям на время карантина

Всем педагогам во время карантина выплатят среднюю заработную плату.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала о том, как будут выплачены заработные платы учителям и педагогам во время карантина в связи с COVID-19. Об этом она рассказала во время видеообращения.

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“Акцентирую внимание на том, что все работники сферы образования должны гарантированно получить среднюю заработную плату. Министерство образования направило уже три письма с разъяснениями вопроса оплаты труда педагогов на время карантина“ - отметила Любомира Мандзий.

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На сайте МОН размещены документы, в которых разъяснены вопросы организации и оплаты труда педагогов. В частности, МОН обязал руководителей учебных заведений перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а также обеспечить на период карантина выплату средней заработной платы.

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“Директора учебных заведений не должны отправлять сотрудников в отпуск за свой счет“ - отмечено в документе.

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Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям во время карантина МОН

Напомним, ранее сообщалось, что ВНО проведут, несмотря на COVID-19.

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