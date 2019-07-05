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Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям на время карантина

Комментариев: 2
Всем педагогам во время карантина выплатят среднюю заработную плату.
Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий
Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий
Любомира Мандзий / Facebook

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала о том, как будут выплачены заработные платы учителям и педагогам во время карантина в связи с COVID-19. Об этом она рассказала во время видеообращения.

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“Акцентирую внимание на том, что все работники сферы образования должны гарантированно получить среднюю заработную плату. Министерство образования направило уже три письма с разъяснениями вопроса оплаты труда педагогов на время карантина“ - отметила Любомира Мандзий.

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На сайте МОН размещены документы, в которых разъяснены вопросы организации и оплаты труда педагогов. В частности, МОН обязал руководителей учебных заведений  перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а также обеспечить на период карантина выплату средней заработной платы.

МОН запретил принудительное выселение студентов из общежитий

“Директора учебных заведений не должны отправлять сотрудников в отпуск за свой счет“ - отмечено в документе.

Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям во время карантина
Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям во время карантина
МОН

Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям во время карантина
Стало известно, как будет выплачена зарплата учителям во время карантина
МОН

Напомним, ранее сообщалось, что ВНО проведут, несмотря на COVID-19. 

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Теги: образование, Украина, карантин, зарплаты, любомира мандзий
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.03.2020, 10:51
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гость
СЦУКО!!! А ипэшникам, коммерсантам и самозанятым кто выплатит зарплатню???Те кто по заграницам от жира таскалися и привезли эту заразу??? Еще и продуктов у базарных торговцев от запрета куева туча испортилася!!!
stavi    26.03.2020, 21:33
Оценка:  0
stavi
ЗеДебіли, Зепіпел - хаває., годуйте їх.!
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