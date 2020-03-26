Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.

Правительство Украины упростило процедуру получения пособия в Центре занятости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

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“Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации“ - отметил он.

"При предоставлении статуса безработного не будет применяться 7-ми дневный период для поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер" - говорится в сообщении

Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте)

Телефоны “горячих линий“ областных центров занятости:

1. Винницкий областной центр занятости - (0432) 55-17- 96

2. Волынский областной центр занятости - (0332) 72-52-40

3. Днепропетровский областной центр занятости - (056) 722-24-07 и (056) 722-24-05

4. Донецкий областной центр занятости - (0626) 48-57-84

5. Житомирский областной центр занятости - (0412) 22-24-06

6. Закарпатский областной центр занятости - (0312) 649827

7. Запорожский областной центр занятости - (061) 236-14-71

8. Ивано-Франковский областной центр занятости (0342) 755614 и (097) 703-07-30

9. Киевский областной центр занятости - (044) 296-78-38

10. Кировоградский областной центр занятости - (0522) 32-17-68

11 .Луганский областной центр занятости - (0645) 70-42-42

12. Львовский областной центр занятости - (032) 2330183 и (032) 2330522

13. Николаевский областной центр занятости - (0512) 37-24-75 и (0512) 37-24-84

14. Одесский областной центр занятости - (048) 7051240

15. Полтавский областной центр занятости -и (095) 452-47-84

16. Ровенский областной центр занятости - (0362) 63-31-06

17. Сумской областной центр занятости - (0542) 68-55-19

18. Тернопольский областной центр занятости - (0352) 23-51-95

19. Харьковский областной центр занятости - (057) 714-96-34

20. Херсонский областной центр занятости - (0552) 46- 10-86

21. Хмельницкий областной центр занятости - (0382) 76-46-42 75-54-88

22. Черкасский областной центр занятости - (0472) 63-98-04

23. Черновицкий областной центр занятости - (0372) 52-23-73 51-18-88

24. Черниговский областной центр занятости - (0462) 67-51-39

25. Киевский городской центр занятости - (044) 245-17-17

Ранее сообщалось о том, что украинцам не будут отключать “коммуналку“ за неуплату во время карантина.