Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина
Правительство Украины упростило процедуру получения пособия в Центре занятости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.
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“Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации“ - отметил он.
"При предоставлении статуса безработного не будет применяться 7-ми дневный период для поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер" - говорится в сообщении
Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте)
Телефоны “горячих линий“ областных центров занятости:
1. Винницкий областной центр занятости - (0432) 55-17- 96
2. Волынский областной центр занятости - (0332) 72-52-40
3. Днепропетровский областной центр занятости - (056) 722-24-07 и (056) 722-24-05
4. Донецкий областной центр занятости - (0626) 48-57-84
5. Житомирский областной центр занятости - (0412) 22-24-06
6. Закарпатский областной центр занятости - (0312) 649827
7. Запорожский областной центр занятости - (061) 236-14-71
8. Ивано-Франковский областной центр занятости (0342) 755614 и (097) 703-07-30
9. Киевский областной центр занятости - (044) 296-78-38
10. Кировоградский областной центр занятости - (0522) 32-17-68
11 .Луганский областной центр занятости - (0645) 70-42-42
12. Львовский областной центр занятости - (032) 2330183 и (032) 2330522
13. Николаевский областной центр занятости - (0512) 37-24-75 и (0512) 37-24-84
14. Одесский областной центр занятости - (048) 7051240
15. Полтавский областной центр занятости -и (095) 452-47-84
16. Ровенский областной центр занятости - (0362) 63-31-06
17. Сумской областной центр занятости - (0542) 68-55-19
18. Тернопольский областной центр занятости - (0352) 23-51-95
19. Харьковский областной центр занятости - (057) 714-96-34
20. Херсонский областной центр занятости - (0552) 46- 10-86
21. Хмельницкий областной центр занятости - (0382) 76-46-42 75-54-88
22. Черкасский областной центр занятости - (0472) 63-98-04
23. Черновицкий областной центр занятости - (0372) 52-23-73 51-18-88
24. Черниговский областной центр занятости - (0462) 67-51-39
25. Киевский городской центр занятости - (044) 245-17-17
Ранее сообщалось о том, что украинцам не будут отключать “коммуналку“ за неуплату во время карантина.
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