Как оформить помощь по безработице в Украине онлайн
Из-за карантина украинские Центры занятости работают дистанционно. Это не помешает обычному гражданину стать на учет.
Стать на учет в Центр занятости и получить помощь по безработице можно онлайн. Для этого необходимо отправить на электронную почту выбранного филиала базовый пакет документов.
Как стать на учет в Центр занятости: Документы:
- скан паспорта;
- скан ИНН-кода
- скан трудовой книжки;
- скан документа об образовании.
В перечень необходимо добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства.
Как оформить помощь по безработице онлайн в Украине
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Как подать документы в Центр занятости онлайн: Инструкция
- Сначала необходимо перейти на сайт Центра занятости и выбрать рубрику Электронная подача документов.
- Потом следует выбрать ближайший для вас филиал Центра занятости. Актуальная карта с отделениями по Украине.
- Дальше необходимо загрузить два заявления - о предоставлении статуса безработного и помощи по безработице. Документы нужно загрузить, распечатать, заполнить, подписать и отсканировать.
- Следующий шаг - подготовка остальных документов по списку выше. Их нужно отсканировать или сфотографировать.
- Далее следует сформировать электронное письмо и отправить на адрес выбранного филиала.
- В ближайшее время сотрудники Центра примут решение о предоставлении статуса безработного и выплате государственной помощи.
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