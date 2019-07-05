Как оформить помощь по безработице в Украине онлайн

Из-за карантина украинские Центры занятости работают дистанционно. Это не помешает обычному гражданину стать на учет.

Стать на учет в Центр занятости и получить помощь по безработице можно онлайн. Для этого необходимо отправить на электронную почту выбранного филиала базовый пакет документов.

Как стать на учет в Центр занятости: Документы:

- скан паспорта;

- скан ИНН-кода

- скан трудовой книжки;

- скан документа об образовании.

В перечень необходимо добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства.

Как оформить помощь по безработице онлайн в Украине 0:00 / 01:00

Как подать документы в Центр занятости онлайн: Инструкция

Сначала необходимо перейти на сайт Центра занятости и выбрать рубрику Электронная подача документов.

Потом следует выбрать ближайший для вас филиал Центра занятости. Актуальная карта с отделениями по Украине.

С актуальной картой центров занятости можно ознакомиться на сайте Центр занятости

Дальше необходимо загрузить два заявления - о предоставлении статуса безработного и помощи по безработице. Документы нужно загрузить, распечатать, заполнить, подписать и отсканировать.

Шаблон заявления о предоставлении статуса безработного в Украине Центр занятости

Шаблон заявления о выплате помощи по безработице в Украине Центр занятости

Следующий шаг - подготовка остальных документов по списку выше. Их нужно отсканировать или сфотографировать.

Далее следует сформировать электронное письмо и отправить на адрес выбранного филиала.

В ближайшее время сотрудники Центра примут решение о предоставлении статуса безработного и выплате государственной помощи.

Как оформить помощь по безработице онлайн - пошаговая инструкция Центр занятости

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