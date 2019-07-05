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Как оформить помощь по безработице в Украине онлайн

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Из-за карантина украинские Центры занятости работают дистанционно. Это не помешает обычному гражданину стать на учет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Стать на учет в Центр занятости и получить помощь по безработице можно онлайн. Для этого необходимо отправить на электронную почту выбранного филиала базовый пакет документов.

Как стать на учет в Центр занятости: Документы:

- скан паспорта;
- скан ИНН-кода
- скан трудовой книжки;
- скан документа об образовании.

В перечень необходимо добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства.

Как оформить помощь по безработице онлайн в Украине
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Как подать документы в Центр занятости онлайн: Инструкция

  • Сначала необходимо перейти на сайт Центра занятости и выбрать рубрику Электронная подача документов. 
  • Потом следует выбрать ближайший для вас филиал Центра занятости. Актуальная карта с отделениями по Украине. 

С актуальной картой центров занятости можно ознакомиться на сайте
С актуальной картой центров занятости можно ознакомиться на сайте
Центр занятости

  • Дальше необходимо загрузить два заявления - о предоставлении статуса безработного и помощи по безработице. Документы нужно загрузить, распечатать, заполнить, подписать и отсканировать.

Шаблон заявления о предоставлении статуса безработного в Украине
Шаблон заявления о предоставлении статуса безработного в Украине
Центр занятости

Шаблон заявления о выплате помощи по безработице в Украине
Шаблон заявления о выплате помощи по безработице в Украине
Центр занятости

  • Следующий шаг - подготовка остальных документов по списку выше. Их нужно отсканировать или сфотографировать.
  • Далее следует сформировать электронное письмо и отправить на адрес выбранного филиала.
  • В ближайшее время сотрудники Центра примут решение о предоставлении статуса безработного и выплате государственной помощи.

Как оформить помощь по безработице онлайн - пошаговая инструкция
Как оформить помощь по безработице онлайн - пошаговая инструкция
Центр занятости

Ранее сообщалось о том, что государство поможет выплатить зарплаты работникам малого бизнеса.

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Теги: центр занятости, документ, помощь, безработица, онлайн
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