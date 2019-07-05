На трудовом рынке Украины снижается количество вакансий.

Всего за три недели карантина количество новых вакансий снизилось на 44%. Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ в пятницу, 10 апреля.

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“Из-за роста неопределенности даже IT-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают найм новых сотрудников“- говорится в сообщении.

Показатель нагрузки (соотношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и сельского хозяйства

За три недели карантина количество вакансий в Украине снизилось на 44% - НБУ Скрин

Ранее сообщалось о том, что врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн.