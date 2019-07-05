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За три недели карантина количество вакансий в Украине снизилось на 44% - НБУ

Комментариев: 2
На трудовом рынке Украины снижается количество вакансий.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Всего за три недели карантина количество новых вакансий снизилось на 44%. Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ в пятницу, 10 апреля.

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“Из-за роста неопределенности даже IT-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают найм новых сотрудников“- говорится в сообщении.

Показатель нагрузки (соотношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и сельского хозяйства

За три недели карантина количество вакансий в Украине снизилось на 44% - НБУ
За три недели карантина количество вакансий в Украине снизилось на 44% - НБУ
Скрин

Ранее сообщалось о том, что врачам Одесской области повысят зарплаты до 30 тыс грн.

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Теги: рынок труда, найти работу, Украина
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Комментариев (2)
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Muzobozz    10.04.2020, 16:40
Оценка:  0
Muzobozz
Снизилось?Не может быть!А должно было увеличиться?
гость  (аноним)  10.04.2020, 16:27
Оценка:  +1
гость
Если учесть что гастеров лишившихся работы за бугром в Украину вернулось больше 3,5 млн(а это не окончательные данные) . и обратно дай Бог холь половина к следующему году вернутся к местам батрачества;то за рабочие места хоть на кусок хлеба разгорятся неслабые битвы
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