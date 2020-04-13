Медики Украины получат 300% зарплаты за март - глава МОЗ

Средства будут выделены за счет медицинской субвенции.

Глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал о том, что врачи за март 2020 года получат зарплату в размере 300%. По словам министра, деньги уже перечислены в регионы страны. Об этом Степанов заявил во время брифинга в понедельник, 13 апреля.

Глава Минздрава подчеркнул, что данный вопрос будет урегулирован 15 апреля на заседании Правительства.

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"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - подытожил Максим Степанов.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина.